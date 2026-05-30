这只是一个 SAST 扫描器吗？ 不是。Hacktron Review 利用仓库上下文和调用图来推理可利用性，而不只是匹配语法模式。凭借先进的 AI 推理能力，它能发现业务逻辑漏洞等传统 SAST 扫描器遗漏的漏洞类型。

检测结果会出现在哪里？ 检测结果以行内 PR 或 MR 评论的形式呈现，附带工程师复现和修复问题所需的上下文。每个检测结果都配有 PoC 利用示例，以及可直接用于修复的 AI 提示词。

审查员如何越用越聪明？ 处置评论和项目规则都会转化为反馈。当开发者和安全工程师在检测结果下留言时，Hacktron 会学到每个代码库中哪些问题紧急、哪些无关、哪些可信、哪些是有意忽略的。