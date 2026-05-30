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Hacktron Review

为团队和 AI 写出的代码做安全审查。

团队和编程智能体正在产出更多代码。Hacktron 检查其中可利用的漏洞，提供验证证据，并帮助你合入经过测试的修复。

开启 14 天免费试用预约演示

无需信用卡

客户信赖
统一安全审查

Hacktron 支持团队正在使用的 Git 平台。

在合并前发现风险

结合整个代码库的上下文审查变更。

看清该修什么

查看每个问题的攻击路径和验证证据。

拿到可审阅的修复

让智能体编写补丁、运行测试并提交修复。

工作原理

安全反馈，就在开发者写代码的地方。

检测结果直接标注在 Git 平台 中出问题的代码行上，审查意见始终紧贴引入风险的代码。

连接 Git 平台

接入 Git 平台，选择仓库，并决定要审查哪些变更。

审查 PR 和 MR

Hacktron 以行内评论给出检测结果，并附上复现与修复所需的全部上下文。

调优信号

通过处置评论和 .hacktron/rules.md，让 Hacktron 学会哪些问题对你的应用真正重要。

Hacktron focuses on real, exploitable security issues with clear impact and remediation guidance.

It consistently uncovers high-value findings in PRs before they are published, helping us spend less time triaging and more time fixing the real risk.

Davit Karapetyan

Davit Karapetyan

Staff Product Security Engineer

Krisp
反馈闭环

让威胁模型跟着代码一起演进。

将相关仓库归入同一个应用，并添加架构说明或安全文档。Hacktron 根据代码和上下文建立威胁模型，再从漏洞分诊反馈中持续学习。你手动编辑的内容会被保留。

威胁模型
  • 项目规则
  • 团队文档
  • 分诊反馈
自动关闭

修复完的问题，不在待办里积灰。

当下一次提交修补了漏洞，Hacktron 会自动识别并关闭对应的检测结果，无需人工清理。

授权绕过

src/projects/share.ts:10
提交修复
项目上下文

只有你的团队才懂的部分，交给自定义规则。

用 .hacktron/rules.md 描述认证模式、可信来源、忽略路径，以及你的应用独有的约定。

融入团队工具

让安全问题直接进入团队的工作流程。

在 Slack 中分诊，在 Jira 或 Linear 中跟踪修复，通过 MCP 使用 AI 助手，也可用 API 接入自己的工具。

已验证的问题

授权绕过

src/projects/share.ts:10
Slack与团队一起分诊

授权绕过

验证证据与修复建议
漏洞修复

拿到一份团队可以审阅的补丁。

让 Hacktron 修复问题，或按团队规则自动触发修复。智能体会验证问题、测试补丁，再提交 PR 或 MR。

阅读指南

修复任务使用自动化积分。

针对性修复
验证问题

授权绕过

验证证据与修复建议

融入审查流程

规则由你定，团队照常开发。

选择要审查的变更

按分支、标签、路径、作者或标题筛选。设置团队默认规则，并按仓库调整。

阅读指南

设置合并规则

选择会导致检查失败的严重性阈值。检查结果会随团队分诊更新。

阅读指南

减少重复干扰

减少重复告警，公开仓库中 diff 之外的敏感问题保持私密。

阅读指南

使用 Slack、Jira 和 Linear

与团队一起分诊，将已确认的问题直接发送到任务跟踪工具。

阅读指南

使用自己的 AI 助手

通过 Slack、MCP 或 REST API 查看问题、管理审查。

阅读指南

管理席位与使用量

自动分配席位，设置上限，查看团队共享的审查用量。

阅读指南
覆盖范围

一个审查员，覆盖应用安全全域

Hacktron Review 适用于 Web、移动端、后端、API、CLI 和原生代码库，专注可利用的真实风险，而非一长串低价值告警。

业务逻辑漏洞
SQLi、XSS、SSRF、XXE
提示词注入
内存安全漏洞
认证与访问控制
基础设施即代码（IaC）风险
供应链风险
密钥与凭证泄露

For teams currently relying on traditional automated security tools, trying Hacktron is an easy decision.

In our experience, it surfaces issues that other providers simply miss and does so with a level of speed and precision that is hard to match.

Nils Nygren Liljenstrand

Nils Nygren Liljenstrand

Co-founder

Zellify
安全与代码质量

代码能运行，仍可能被利用。

一个接口可能通过所有测试，却允许某个客户读取其他客户的数据。Hacktron 专门审查代码变更引入的攻击路径。

安全审查

攻击者会如何滥用这段代码？沿着权限、数据流和业务规则，找出可被利用的路径。

  • 跨代码库的攻击路径
  • 授权与业务逻辑
  • 证据与复现步骤
  • 经过测试、可供审查的修复

通用代码审查

变更是否正确运行、符合项目要求？检查行为、可读性和可维护性。

  • 正确性与边界情况
  • 可读性与可维护性
  • 测试与覆盖率
  • 团队规范

通用审查工具也能发现安全问题。Hacktron 将可利用性作为每次审查的重点。

查看完整对比：Hacktron vs CodeRabbitHacktron vs Greptile
常见问题

常见问题解答。

快速了解 Hacktron Review 如何融入 PR 和 MR 安全工作流。

这只是一个 SAST 扫描器吗？

不是。Hacktron Review 利用仓库上下文和调用图来推理可利用性，而不只是匹配语法模式。凭借先进的 AI 推理能力，它能发现业务逻辑漏洞等传统 SAST 扫描器遗漏的漏洞类型。

检测结果会出现在哪里？

检测结果以行内 PR 或 MR 评论的形式呈现，附带工程师复现和修复问题所需的上下文。每个检测结果都配有 PoC 利用示例，以及可直接用于修复的 AI 提示词。

审查员如何越用越聪明？

处置评论和项目规则都会转化为反馈。当开发者和安全工程师在检测结果下留言时，Hacktron 会学到每个代码库中哪些问题紧急、哪些无关、哪些可信、哪些是有意忽略的。

哪些变更会被审查？

Hacktron 根据筛选规则和开发者席位，审查已启用仓库中受覆盖分支的变更。每次 PR 或 MR 审查最多支持 500 个变更文件，超过此数量的变更会被跳过。

产品演示

跟随 Fabian 体验一次完整审查。

通过真实的拉取请求，了解漏洞发现、研判和项目规则。

开始审查 PR 和 MR

让 Hacktron 审查你的下一个 PR 或 MR。

免费试用即刻开始，或预约时间，一起过一遍你的仓库和审查工作流。

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