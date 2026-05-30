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Hacktron vs Snyk

Hacktron：Snyk 的 AI 原生替代方案

Snyk 起家于确定性的 SAST 扫描器，之后才在规则上叠加 AI。Hacktron 从一开始就是 AI 原生：捕获 PR 中可利用的漏洞，并在其他工具留下空白的地方自动完成更深入的代码级验证。

开启 14 天免费试用预约演示

大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的真实漏洞。

Hacktron 与 Snyk 的对比

Hacktron 瞄准 Snyk 式扫描开始失灵的时刻：漏洞还停留在 PR 里，修复成本最低的阶段。

立竿见影的价值

客户通常在 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的可利用漏洞。

研究驱动

顶级 CTF 选手、在 DEF CON 发表研究的研究员和一线漏洞赏金猎人，将新的攻击模式转化为切实的产品改进。

真实战绩

同样的方法论已在 Next.js、Grafana、OpenAM、GitHub、GitLab 和 BeyondTrust 中发现零日漏洞。

定价Hacktron专业版 — 不限开发者数量$40/开发者/月Snyk团队版 — 最多 10 名开发者$25/开发者/月起Snyk企业版联系销售
包含用量每位开发者 50 个 PR、每个 PR 不限扫描次数、不限仓库数量1,000 次代码测试定制
超量 / 附加项超出包含用量后每个 PR 加收 $1用完即停，需升级套餐定制
渗透测试基于额度 — 大多数应用从 $2,000 起无自有渗透测试产品无自有渗透测试产品
Snyk 的短板

Hacktron 比 Snyk 更锋利的地方

精度与深度

Hacktron

在精确率和召回率上同时领先：减少误报噪音，同时发现其他扫描器遗漏的漏洞。

Snyk

团队被误报淹没，安全审查沦为乏味的苦差事，而非有价值的信号。

仓库上下文

Hacktron

索引仓库和调用图，让审查能够推理认证、信任边界、数据流和产品专属规则。

Snyk

依赖基于规则的代码分析和 SAST 工作流，导致误报和缺失关键上下文的语法级发现。

检测结果生命周期

Hacktron

检测结果可以直接在 GitHub、Slack、Linear 和 Jira 中处理，修复落地后自动关闭。

Snyk

可以在 PR 上评论并阻止合并，但 AppSec 团队仍要在 PR 对话之外手动处理检测结果。

每次审查都更敏锐

Hacktron

从处置评论和项目规则中学习，信号随时间越来越贴合你的攻击面。

Snyk

依赖团队调优策略、编写自定义规则，并手动过滤和排序检测结果。

匹配你的开发节奏

Hacktron 的审查既快又彻底，只呈现高信号问题，确保安全不会拖慢开发。

聚焦可利用性

Hacktron 优先判断被改动的路径在你的应用中能否被利用，而不仅是它是否匹配某个弱点类别。

白盒深度

当一次性的 PR 扫描不够时，Hacktron 可以对整个项目执行更深入的白盒渗透测试。

详细对比

看清扫描器结果与 PR 安全审查的差异

领域HacktronSnyk
分析模型

AI 原生安全审查员

Hacktron 结合代码库上下文、调用图和项目规则阅读 PR，然后判断被改动的路径是否真正可被利用。

开发者安全扫描器

Snyk Code 是更大平台中的一款 SAST 产品，使用语义分析产出问题，由团队自行审查和排序。

信号质量

可利用性先于类别

Hacktron 优先呈现真实的攻击路径，并附带足够的上下文，让工程师能够复现、理解并修复问题。

扫描结果先于证据

Snyk 的 PR 检查能识别新引入的问题，但哪些检测结果可达、可利用、值得阻断，仍要团队自己判断。

团队学习

适配你的应用

Hacktron 从处置评论、可信路径、忽略约定和 .hacktron/rules.md 中学习，让信号贴合你应用的威胁模型。

策略与问题调优

Snyk 在平台层面提供策略、严重级别和问题管理控制，虽然有用，但比 PR 专属的学习更宽泛。

修复

审查员式修复上下文

Hacktron 在 PR 中解释漏洞路径，提供修复提示词，并在修复提交后自动关闭对应的检测结果。

问题与修复指引

Snyk 可以提供修复指引和 PR 检查，但检测结果往往还要再对应回该 PR 实际改变的产品行为。

误报

为降噪而生

Hacktron 在打断 PR 之前先验证可利用性，从设计上减少嘈杂的审查评论。

告警积压

大型扫描项目会产生问题队列，当开发者学会哪些告警通常与自己的代码路径无关时，价值便会衰减。

让可利用性优先的审查，盯住你的下一个 PR。

Hacktron 像安全工程师一样审查变更：行内呈现、贴合上下文，专注于真正可能上线的漏洞。

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常见问题

常见问题解答

Hacktron Review 是什么？

Hacktron Review 是面向 PR 的 AI 安全审查员。它结合仓库上下文理解代码变更，推理可利用性，并直接在 GitHub 中给出工程师可立即处理的检测结果。

Hacktron 与 Snyk 有何不同？

Snyk 是覆盖代码、依赖、容器、IaC、云和密钥的广覆盖平台。Hacktron 专注于 PR 审查这一时刻：这次变更是否引入了真实漏洞，工程师该如何修复？

Hacktron 应该取代 Snyk 吗？

不一定。许多团队保留 Snyk 提供扫描覆盖，并在需要对高风险 PR（尤其是认证、访问控制、业务逻辑、注入和提示词注入变更）进行高信号推理时引入 Hacktron。

Hacktron 如何越用越聪明？

Hacktron 从处置评论、项目规则、可信路径和一次次审查中学习。团队审查和反馈越多，信号就越贴合你的应用和攻击面。

检测结果会出现在哪里？

检测结果以行内 PR 评论的形式标注在出问题的代码行上，附带取证上下文和修复提示词。后续提交修复后，Hacktron 会自动关闭对应条目。

它能捕获哪些类型的问题？

Hacktron 专为可利用的代码级问题打造，例如认证与访问控制缺陷、业务逻辑漏洞、注入、SSRF、提示词注入、密钥泄露、供应链风险和 IaC 风险。

团队多快能上手？

安装 GitHub App，选择需要 Hacktron 审查的仓库，让它审查下一个 PR 即可。团队通常在接入后 24 小时内就能发现并修复真实漏洞。

Hacktron 也做渗透测试吗？

是的。Hacktron 可以从持续的 PR 审查升级到更深入的代码感知白盒评估，提供逐项验证的检测结果和可直接用于报告的产出，满足高风险应用与合规需求。