Hacktron vs Snyk

Hacktron：Snyk 的 AI 原生替代方案

Snyk 起家于确定性的 SAST 扫描器，之后才在规则上叠加 AI。Hacktron 从一开始就是 AI 原生：捕获 PR 中可利用的漏洞，并在其他工具留下空白的地方自动完成更深入的代码级验证。

大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的真实漏洞。