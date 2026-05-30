Hacktron vs Snyk

客户通常在 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的可利用漏洞。
Hacktron：Snyk 的 AI 原生替代方案
Snyk 起家于确定性的 SAST 扫描器，之后才在规则上叠加 AI。Hacktron 从一开始就是 AI 原生：捕获 PR 中可利用的漏洞，并在其他工具留下空白的地方自动完成更深入的代码级验证。
大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的真实漏洞。
Hacktron 与 Snyk 的对比
Hacktron 瞄准 Snyk 式扫描开始失灵的时刻：漏洞还停留在 PR 里，修复成本最低的阶段。
顶级 CTF 选手、在 DEF CON 发表研究的研究员和一线漏洞赏金猎人，将新的攻击模式转化为切实的产品改进。
同样的方法论已在 Next.js、Grafana、OpenAM、GitHub、GitLab 和 BeyondTrust 中发现零日漏洞。
|定价
|Hacktron专业版 — 不限开发者数量$40/开发者/月
|Snyk团队版 — 最多 10 名开发者$25/开发者/月起
|Snyk企业版联系销售
|包含用量
|每位开发者 50 个 PR、每个 PR 不限扫描次数、不限仓库数量
|1,000 次代码测试
|定制
|超量 / 附加项
|超出包含用量后每个 PR 加收 $1
|用完即停，需升级套餐
|定制
|渗透测试
|基于额度 — 大多数应用从 $2,000 起
|无自有渗透测试产品
|无自有渗透测试产品
Hacktron 比 Snyk 更锋利的地方
精度与深度
Hacktron
在精确率和召回率上同时领先：减少误报噪音，同时发现其他扫描器遗漏的漏洞。
Snyk
团队被误报淹没，安全审查沦为乏味的苦差事，而非有价值的信号。
仓库上下文
Hacktron
索引仓库和调用图，让审查能够推理认证、信任边界、数据流和产品专属规则。
Snyk
依赖基于规则的代码分析和 SAST 工作流，导致误报和缺失关键上下文的语法级发现。
检测结果生命周期
Hacktron
检测结果可以直接在 GitHub、Slack、Linear 和 Jira 中处理，修复落地后自动关闭。
Snyk
可以在 PR 上评论并阻止合并，但 AppSec 团队仍要在 PR 对话之外手动处理检测结果。
每次审查都更敏锐
Hacktron
从处置评论和项目规则中学习，信号随时间越来越贴合你的攻击面。
Snyk
依赖团队调优策略、编写自定义规则，并手动过滤和排序检测结果。
匹配你的开发节奏
Hacktron 的审查既快又彻底，只呈现高信号问题，确保安全不会拖慢开发。
聚焦可利用性
Hacktron 优先判断被改动的路径在你的应用中能否被利用，而不仅是它是否匹配某个弱点类别。
白盒深度
当一次性的 PR 扫描不够时，Hacktron 可以对整个项目执行更深入的白盒渗透测试。
看清扫描器结果与 PR 安全审查的差异
|领域
|Hacktron
|Snyk
|分析模型
AI 原生安全审查员
Hacktron 结合代码库上下文、调用图和项目规则阅读 PR，然后判断被改动的路径是否真正可被利用。
开发者安全扫描器
Snyk Code 是更大平台中的一款 SAST 产品，使用语义分析产出问题，由团队自行审查和排序。
|信号质量
可利用性先于类别
Hacktron 优先呈现真实的攻击路径，并附带足够的上下文，让工程师能够复现、理解并修复问题。
扫描结果先于证据
Snyk 的 PR 检查能识别新引入的问题，但哪些检测结果可达、可利用、值得阻断，仍要团队自己判断。
|团队学习
适配你的应用
Hacktron 从处置评论、可信路径、忽略约定和 .hacktron/rules.md 中学习，让信号贴合你应用的威胁模型。
策略与问题调优
Snyk 在平台层面提供策略、严重级别和问题管理控制，虽然有用，但比 PR 专属的学习更宽泛。
|修复
审查员式修复上下文
Hacktron 在 PR 中解释漏洞路径，提供修复提示词，并在修复提交后自动关闭对应的检测结果。
问题与修复指引
Snyk 可以提供修复指引和 PR 检查，但检测结果往往还要再对应回该 PR 实际改变的产品行为。
|误报
为降噪而生
Hacktron 在打断 PR 之前先验证可利用性，从设计上减少嘈杂的审查评论。
告警积压
大型扫描项目会产生问题队列，当开发者学会哪些告警通常与自己的代码路径无关时，价值便会衰减。
让可利用性优先的审查，盯住你的下一个 PR。
Hacktron 像安全工程师一样审查变更：行内呈现、贴合上下文，专注于真正可能上线的漏洞。
常见问题解答
Hacktron Review 是什么？
Hacktron Review 是面向 PR 的 AI 安全审查员。它结合仓库上下文理解代码变更，推理可利用性，并直接在 GitHub 中给出工程师可立即处理的检测结果。
Hacktron 与 Snyk 有何不同？
Snyk 是覆盖代码、依赖、容器、IaC、云和密钥的广覆盖平台。Hacktron 专注于 PR 审查这一时刻：这次变更是否引入了真实漏洞，工程师该如何修复？
Hacktron 应该取代 Snyk 吗？
不一定。许多团队保留 Snyk 提供扫描覆盖，并在需要对高风险 PR（尤其是认证、访问控制、业务逻辑、注入和提示词注入变更）进行高信号推理时引入 Hacktron。
Hacktron 如何越用越聪明？
Hacktron 从处置评论、项目规则、可信路径和一次次审查中学习。团队审查和反馈越多，信号就越贴合你的应用和攻击面。
检测结果会出现在哪里？
检测结果以行内 PR 评论的形式标注在出问题的代码行上，附带取证上下文和修复提示词。后续提交修复后，Hacktron 会自动关闭对应条目。
它能捕获哪些类型的问题？
Hacktron 专为可利用的代码级问题打造，例如认证与访问控制缺陷、业务逻辑漏洞、注入、SSRF、提示词注入、密钥泄露、供应链风险和 IaC 风险。
团队多快能上手？
安装 GitHub App，选择需要 Hacktron 审查的仓库，让它审查下一个 PR 即可。团队通常在接入后 24 小时内就能发现并修复真实漏洞。
Hacktron 也做渗透测试吗？
是的。Hacktron 可以从持续的 PR 审查升级到更深入的代码感知白盒评估，提供逐项验证的检测结果和可直接用于报告的产出，满足高风险应用与合规需求。