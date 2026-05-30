Hacktron vs Semgrep

客户通常在 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的可利用漏洞。
Hacktron：Semgrep 的 AI 原生替代方案
攻击正借助 AI 变得越来越聪明，你的团队也应如此。与其使用 Semgrep 这种静态的、基于规则的 SAST，不如让 Hacktron 以 AI 原生的方式，结合代码库上下文和可利用性推理审查每个 PR，跑在攻击者前面。
大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复其他扫描器遗漏的真实漏洞。
Hacktron 与 Semgrep 的对比
Hacktron 以开发者的交付速度运转：持续的 PR 安全审查、自动化的白盒工作流，以及更少的规则维护负担。
顶级 CTF 选手、在 DEF CON 发表研究的研究员和一线漏洞赏金猎人，将新的攻击模式转化为切实的产品改进。
同样的方法论已在 Next.js、Grafana、OpenAM、GitHub、GitLab 和 BeyondTrust 中发现零日漏洞。
|定价
|Hacktron专业版 — 不限开发者数量$40/开发者/月
|SemgrepCode$30/开发者/月
|Semgrep企业版定制
|包含用量
|每位开发者 50 个 PR、每个 PR 不限扫描次数、不限仓库数量
|每位开发者最多 20 条 AI 分析结果
|每位开发者最多 50 条 AI 分析结果
|超量 / 附加项
|超出包含用量后每个 PR 加收 $1
|不加购许可证，AI 功能即停用
|不加购许可证，AI 功能即停用
|渗透测试
|基于额度 — 大多数应用从 $2,000 起
|无自有渗透测试产品。
|无自有渗透测试产品
Hacktron 比 Semgrep 更锋利的地方
PR 审查员 vs 规则引擎
Hacktron
Hacktron 将每个 PR 变成一次专注的安全审查，呈现可利用的风险，并附带工程师在合并前修复所需的上下文。
Semgrep
当弱点可以表示为规则、模式、数据流策略、依赖检查或密钥工作流时，Semgrep 非常强大。
开发者对话
Hacktron
Hacktron 将 PR 讨论串视为修复工作流，并从处置反馈中学习。
Semgrep
Semgrep 更偏向平台化，以检测结果、策略、仪表盘和可选的 PR 评论为主。
更少的规则维护
Hacktron
Hacktron 无需团队先建立一套规则体系，就能对风险进行推理。
Semgrep
当 AppSec 团队有时间和职责大规模调优规则时，Semgrep 才能大放异彩。
每次审查都更敏锐
Hacktron
Hacktron 从处置决策、项目规则和一次次审查中学习，信号越来越贴合你的攻击面。
Semgrep
Semgrep 通过平台层面的规则、策略和结果管理来改进，这固然有用，但不如 PR 专属的学习聚焦。
超越模式匹配
当漏洞取决于应用特定的上下文而非语法时，Hacktron 最为擅长。
在审查讨论串中完成修复
检测结果、成因和修复提示词，始终附着在引入风险的那一行 PR 代码上。
更低的策略开销
项目规则和处置评论远比构建并维护一整套规则体系轻量。
从关键维度评估 Hacktron 与 Semgrep
|领域
|Hacktron
|Semgrep
|SAST
审查员式推理
Hacktron 结合仓库上下文审视变更代码，判断该 PR 是否引入了可利用的问题。
可编程静态分析
Semgrep 是成熟的 SAST 引擎，提供自定义规则、数据流分析和平台级处置流程。
|供应链
不是产品的中心
Hacktron 可以在上下文中推理供应链风险，但它并不作为依赖清单平台出售。
独立成熟的 SCA 产品
Semgrep Supply Chain 专注于依赖可达性、传递性风险、lockfile/包扫描和策略。
|密钥
当密钥影响可利用性时提供安全上下文
Hacktron 专注于 PR 路径上的漏洞，包括会改变真实风险的凭证泄露。
专门的密钥检测产品
Semgrep Secrets 是专门的密钥检测与验证工作流。
|修复
PR 中的修复上下文
Hacktron 在开发者已经在审查的地方给出漏洞行、推理过程和 AI 修复提示词。
自动修复与处置工作流
Semgrep Assistant 和 Autofix 帮助在平台规模上处置和修复受支持的检测结果。
|治理
轻量的项目规则
Hacktron 偏好仓库本地规则与反馈，而非集中式策略管理。
策略与报告层
Semgrep 可能在上下文相关的 PR 风险被修复之前，先把团队拉回仪表盘和策略工作。
规则止步的地方，正是安全审查开始的地方。
无论技术栈中是否已有 Semgrep，都可以用 Hacktron 捕获 PR 中依赖上下文的漏洞。
常见问题解答
Hacktron Review 是什么？
Hacktron Review 是面向 PR 的 AI 安全审查员。它结合仓库上下文理解代码变更，推理可利用性，并直接在 GitHub 中给出工程师可立即处理的检测结果。
Hacktron 与 Semgrep 有何不同？
当风险可以表示为规则、模式、数据流策略、密钥或依赖检查时，Semgrep 最为强大。Hacktron 专注于 PR 审查这一时刻：这次变更是否引入了真实漏洞，工程师该如何修复？
Hacktron 应该取代 Semgrep 吗？
不一定。许多团队保留 Semgrep 用于可复用的静态规则与治理覆盖，并在需要对高风险 PR 进行可利用性优先推理时引入 Hacktron。
为什么不直接多写些规则？
有些漏洞取决于产品特定的认证、信任边界和多步代码路径。Hacktron 正是为这一推理层而生，无需 AppSec 团队预先编码每一种情况。
Hacktron 如何越用越聪明？
Hacktron 从处置评论、项目规则、可信路径和一次次审查中学习，检测结果会越来越贴合你的应用和攻击面。
检测结果会出现在哪里？
检测结果以行内 PR 评论的形式标注在出问题的代码行上，附带取证上下文和修复提示词。后续提交修复后，Hacktron 会自动关闭对应条目。
它能捕获哪些类型的问题？
Hacktron 专为可利用的代码级问题打造，例如认证与访问控制缺陷、业务逻辑漏洞、注入、SSRF、提示词注入、密钥泄露、供应链风险和 IaC 风险。
团队多快能上手？
安装 GitHub App，选择需要 Hacktron 审查的仓库，让它审查下一个 PR 即可。团队通常在接入后 24 小时内就能发现并修复真实漏洞。