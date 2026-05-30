Hacktron vs Semgrep

Hacktron：Semgrep 的 AI 原生替代方案

攻击正借助 AI 变得越来越聪明，你的团队也应如此。与其使用 Semgrep 这种静态的、基于规则的 SAST，不如让 Hacktron 以 AI 原生的方式，结合代码库上下文和可利用性推理审查每个 PR，跑在攻击者前面。

大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复其他扫描器遗漏的真实漏洞。