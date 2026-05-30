全范围评估
对整个应用启动白盒安全评估，而不只是走一遍狭窄的检查清单。
对整个应用启动白盒安全评估，而不只是走一遍狭窄的检查清单。
每个上报的问题都先经过可利用性验证，再交付到你的团队手上。
获得可直接用于 SOC 2、ISO 27001、客户审核和安全问卷的报告级证据。
授予 Hacktron 源码访问权限，并定义范围内的仓库、服务和用户流程。
Agent 绘制架构、追踪数据流、建模威胁，并搜寻可利用的路径。
安全研究员逐项验证检测结果，交付可复现的问题和修复指引。
将代码仓库、测试范围和应用上下文纳入一次评估。添加已部署的目标，让 Hacktron 同时测试运行中的应用。
查看受影响代码、攻击路径和复现步骤。添加已部署的目标进行动态测试，并在扫描前验证访问权限。
We were genuinely impressed by Hacktron's speed and the results.
This is how the future of security testing looks like.
符合条件的托管渗透测试包含一次免费复测。提交修复后，可查看每个问题的验证说明，并下载更新后的技术报告和管理层报告。原始报告仍然保留。阅读指南
根据选定代码和范围计算积分估价。确认估价后再启动渗透测试。阅读指南
评估已连接的代码，或直接上传源码压缩包。应用包含多个服务时，可以添加相关仓库。阅读指南
在 Slack 或 AI 助手中准备测试范围，也可以通过 REST API 接入自己的工具。启动需组织管理员批准。阅读指南
对于已连接仓库中的问题，可请求智能体提交修复 PR 或 MR。也可将已确认的问题发送到 Jira 或 Linear 跟踪。阅读指南
下载完整报告和管理层报告 PDF。按选中问题或筛选结果导出 CSV、SARIF 或 JSON。阅读指南
通过本地部署设备接入内部 Git 主机与受信任证书。Whitebox 扫描支持 GHES 仓库或源码压缩包。阅读指南
Hacktron 适用于 Web、移动端、后端、API、CLI 和原生代码库。评估会跨代码与架构追踪可利用的行为，而不是停留在泛泛的漏洞类别上。
为工程师提供代码、复现步骤和修复建议，为管理层清晰呈现风险。查看技术报告与执行摘要示例。
清晰的严重级别、业务影响和修复状态，面向采购方、审计方和管理层。
受影响的文件、攻击路径、取证细节，以及供工程团队使用的复现指引。
按优先级排列的修复步骤，帮助团队消除真实风险，而不是争论扫描器的输出。
证明函可在渗透测试完成后申请
快速了解 Hacktron Whitebox 如何融入安全、合规与产品发布工作流。
不是。Hacktron Whitebox 是基于代码上下文的评估。源码访问让 Hacktron 能够推理实现细节、数据流和业务逻辑，而不仅仅是从外部探测运行中的应用。
具体交付时间取决于代码库规模、仓库数量和范围复杂度，但大多数团队在 5 天内即可收到报告。
是的。Hacktron 用 AI Agent 完成规模化分析，再由安全研究员复核检测结果、确认可利用性、去重问题，并出具最终报告。
可以。最终交付物既能作为合规级渗透测试证据，又能为工程师提供修复问题所需的技术细节。
今天启动白盒审计，下周就能拿到报告。发现扫描器和传统渗透测试遗漏的真实漏洞。