开始前先看费用 根据选定代码和范围计算积分估价。确认估价后再启动渗透测试。 阅读指南

使用仓库或源码压缩包 评估已连接的代码，或直接上传源码压缩包。应用包含多个服务时，可以添加相关仓库。 阅读指南

从 Slack、MCP 或 API 启动 在 Slack 或 AI 助手中准备测试范围，也可以通过 REST API 接入自己的工具。启动需组织管理员批准。 阅读指南

从发现问题到提交修复 对于已连接仓库中的问题，可请求智能体提交修复 PR 或 MR。也可将已确认的问题发送到 Jira 或 Linear 跟踪。 阅读指南

导出测试证据 下载完整报告和管理层报告 PDF。按选中问题或筛选结果导出 CSV、SARIF 或 JSON。 阅读指南