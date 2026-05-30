Hacktron vs Greptile

Clientes rotineiramente encontram e corrigem vulnerabilidades exploráveis que fluxos baseados em scanners deixaram passar, em até 24 horas.
Hacktron, o complemento security-first para o Greptile
Revisão genérica com IA pode acelerar o código, mas segurança precisa de prova, contexto e acompanhamento. Complemente revisores de qualidade de código como o Greptile com a Hacktron para revisar cada PR em busca de vulnerabilidades exploráveis e caminhos de ataque complexos.
A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que outros scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.
Como a Hacktron se compara ao Greptile
A Hacktron opera na velocidade em que seus desenvolvedores entregam: revisão de segurança de PR contínua, fluxos whitebox automatizados e contexto voltado à explorabilidade.
Competidores de CTF de elite, pesquisadores que já apresentaram na DEF CON e bug bounty hunters de destaque transformam novos padrões de ataque em melhorias reais.
A mesma metodologia encontrou vulnerabilidades zero-day no Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab e BeyondTrust.
|Preços
|HacktronPro — Desenvolvedores ilimitados$40/desenvolvedor/mês
|GreptileCode Review$30/desenvolvedor/mês
|Uso incluído
|50 PRs por desenvolvedor e scans ilimitados por PR, repositórios ilimitados
|50 scans totais (não PRs) por licença
|Excedente / complementos
|$1 por PR adicional após o uso incluído
|$1 por revisão adicional concluída
|Pentest
|Baseado em créditos — a partir de $2,000 para a maioria das aplicações
|Sem produto próprio de pentest
Onde a Hacktron é deliberadamente mais afiada que o Greptile
Revisor de segurança vs revisor de código
Hacktron
Transforma cada pull request em uma revisão de segurança focada, expondo risco explorável com o contexto que os engenheiros precisam para corrigir antes do merge.
Greptile
Traz assistência ampla de revisão de código com IA abrangendo qualidade, manutenibilidade, resumos, docs, testes e fluxo de trabalho do desenvolvedor.
Achados com contexto de exploit
Hacktron
Os achados são escritos para desenvolvedores e equipes de segurança que precisam reproduzir e corrigir o risco.
Greptile
Os achados de segurança ficam ao lado de feedback de estilo, bugs, refatoração, documentação e planejamento.
Mais afiada a cada revisão
Hacktron
Aprende com decisões de triagem, regras de projeto e ciclos de revisão repetidos, então o sinal fica mais ajustado à sua superfície de ataque com o tempo.
Greptile
Aprende preferências de revisão para um fluxo de engenharia mais amplo, em que a segurança ainda pode competir com feedback genérico de revisão.
Opção whitebox
Hacktron
Pode se estender da revisão de PR para pentests whitebox com contexto do código.
Greptile
Permanece um assistente de revisão de código, não uma plataforma de pentest.
Sinal exclusivamente de segurança
A Hacktron não otimiza para comentários genéricos de revisão. Ela otimiza para vulnerabilidades.
Raciocínio sobre caminhos de exploit
O contexto do repositório é usado para decidir se o código alterado cria um caminho de ataque.
Extensão para pentest
A Hacktron pode se estender da revisão recorrente de PRs para avaliações whitebox mais profundas.
Avaliando a Hacktron e o Greptile em áreas-chave
|Área
|Hacktron
|Greptile
|Contexto
Contexto de segurança para explorabilidade
Combina o contexto da organização com grafos de chamadas para decidir se um caminho de código pode ser explorado e como o PR deve ser corrigido.
Grafo da base de código para revisão
Constrói um grafo do repositório para revisar PRs com mais visão da base de código que um bot que vê apenas o diff.
|Segurança
Promessa central do produto
A Hacktron é especializada em segurança, evitando se tornar um revisor genérico de estilo para que o sinal de segurança permaneça visível.
Uma dimensão da revisão
O Greptile foi projetado para feedback amplo sobre qualidade, manutenibilidade, resumos, docs, testes e fluxo de trabalho do desenvolvedor.
|Aprendizado
Feedback de triagem de segurança
A Hacktron aprende modelos de ameaças e quais achados de segurança importam por meio de comentários de triagem e regras de projeto.
Feedback de preferências de revisão da equipe
O Greptile aprende com reações e respostas o que a equipe valoriza.
|Avaliação
Execute em PRs sensíveis à segurança
A Hacktron é melhor testada em mudanças de autenticação, pagamentos, acesso a dados, IA e integrações.
Execute em PRs representativos do produto
O Greptile é melhor testado no volume normal de revisão de engenharia.
Coloque o contexto da base de código completa a serviço da segurança.
Use a Hacktron quando a pergunta da revisão de código não for apenas "este código é bom?", mas "isto pode ser explorado?"
Perguntas frequentes
O que é o Hacktron Review?
O Hacktron Review é um revisor de segurança com IA para pull requests. Ele lê as mudanças de código com contexto do repositório, raciocina sobre explorabilidade e entrega aos engenheiros achados acionáveis diretamente no GitHub.
Qual a diferença entre a Hacktron e o Greptile?
O Greptile é uma ferramenta ampla de revisão de código com IA com contexto da base de código. A Hacktron aplica o contexto da base de código a um único resultado de segurança: esse PR introduziu uma vulnerabilidade explorável, e como o engenheiro deve corrigi-la?
A Hacktron deve substituir o Greptile?
Não necessariamente. As equipes podem usar o Greptile para cobertura geral de revisão de código e adicionar a Hacktron onde os achados de segurança precisam de contexto de explorabilidade, detalhes orientados a prova e orientação de remediação.
Por que a especialização em segurança importa?
Contexto genérico de revisão não basta quando a pergunta é se um caminho de código alterado cria um caminho de ataque. A Hacktron é ajustada para vulnerabilidades, explorabilidade e facilidade de correção pelo desenvolvedor.
Como a Hacktron melhora com o tempo?
A Hacktron aprende com comentários de triagem, regras de projeto, caminhos confiáveis e ciclos de revisão repetidos, então os achados ficam mais ajustados à sua aplicação e superfície de ataque com o tempo.
Onde os achados aparecem?
Os achados aparecem como comentários inline no pull request, nas linhas vulneráveis, com contexto de prova e prompts de correção. Quando um commit posterior corrige o problema, a Hacktron pode resolver o achado automaticamente.
Que tipos de problemas ela detecta?
A Hacktron foi criada para problemas exploráveis em nível de código, como falhas de autenticação e controle de acesso, bugs de lógica de negócio, injeção, SSRF, prompt injection, exposição de segredos, riscos de supply chain e exposições de IaC.
A Hacktron também faz pentest?
Sim. A Hacktron pode escalar da revisão contínua de PRs para uma avaliação whitebox mais profunda, com contexto do código, achados validados e relatórios prontos para aplicações de maior risco e necessidades de conformidade.