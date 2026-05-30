Hacktron vs Greptile

Hacktron, o complemento security-first para o Greptile

Revisão genérica com IA pode acelerar o código, mas segurança precisa de prova, contexto e acompanhamento. Complemente revisores de qualidade de código como o Greptile com a Hacktron para revisar cada PR em busca de vulnerabilidades exploráveis e caminhos de ataque complexos.

A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que outros scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.