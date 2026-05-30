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Hacktron vs Greptile

Hacktron, le complément sécurité de Greptile

La revue IA généraliste peut accélérer le code, mais la sécurité exige des preuves, du contexte et du suivi. Complétez les relecteurs de qualité de code comme Greptile avec Hacktron pour réviser chaque PR à la recherche de vulnérabilités exploitables et de chemins d'attaque subtils.

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La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.

Comment Hacktron se compare à Greptile

Hacktron opère à la vitesse à laquelle vos développeurs livrent : revue de sécurité de PR en continu, workflows whitebox automatisés et un contexte orienté exploitabilité.

Valeur immédiate

Les clients trouvent et corrigent régulièrement, en moins de 24 heures, des vulnérabilités exploitables manquées par les workflows centrés sur les scanners.

Porté par la recherche

Des compétiteurs CTF parmi les mieux classés, des chercheurs publiés au DEF CON et des chasseurs de bug bounty de premier plan transforment les nouveaux schémas d'attaque en améliorations concrètes.

Résultats concrets

La même méthodologie a permis de découvrir des vulnérabilités zero-day dans Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab et BeyondTrust.

TarifsHacktronPro — Développeurs illimités$40/développeur/moisGreptileCode Review$30/développeur/mois
Usage inclus50 PR par développeur et scans illimités par PR, dépôts illimités50 scans au total (pas des PR) par siège
Dépassement / options$1 par PR supplémentaire au-delà de l'usage inclus$1 par revue terminée supplémentaire
PentestÀ base de crédits — à partir de $2,000 pour la plupart des applicationsPas de produit de pentest natif
LACUNES DE GREPTILE

Là où Hacktron est délibérément plus affûté que Greptile

Relecteur de sécurité vs relecteur de code

Hacktron

Transforme chaque pull request en une revue de sécurité ciblée, faisant remonter le risque exploitable avec le contexte dont les ingénieurs ont besoin pour le corriger avant le merge.

Greptile

Apporte une assistance de revue de code IA généraliste sur la qualité, la maintenabilité, les résumés, la documentation, les tests et le workflow développeur.

Des résultats avec contexte d'exploitation

Hacktron

Les résultats sont rédigés pour les développeurs et les équipes sécurité qui doivent reproduire et corriger le risque.

Greptile

Les résultats de sécurité côtoient les retours de style, de bug, de refactoring, de documentation et de planification.

S'affûte à chaque revue

Hacktron

Apprend des décisions de triage, des règles de projet et des cycles de revue répétés, si bien que le signal s'ajuste de plus en plus à votre surface d'attaque au fil du temps.

Greptile

Apprend les préférences de revue pour un workflow d'ingénierie plus large, où la sécurité peut encore entrer en concurrence avec le feedback de revue généraliste.

Option whitebox

Hacktron

Peut étendre la revue de PR vers du pentest whitebox informé par le code.

Greptile

Reste un assistant de revue de code plutôt qu'une plateforme de pentest.

Un signal exclusivement sécurité

Hacktron n'optimise pas pour des commentaires de revue génériques. Il optimise pour les vulnérabilités.

Raisonnement sur les chemins d'exploitation

Le contexte du dépôt sert à déterminer si le code modifié crée un chemin d'attaque.

Proximité avec le pentest

Hacktron peut étendre la revue de PR récurrente vers une évaluation whitebox plus approfondie.

COMPARATIF DÉTAILLÉ

Évaluez Hacktron et Greptile sur les domaines clés

DomaineHacktronGreptile
Contexte

Contexte de sécurité pour l'exploitabilité

Combine le contexte de l'organisation avec les graphes d'appels pour déterminer si un chemin de code peut être abusé et comment la PR doit être corrigée.

Graphe de la base de code pour la revue

Construit un graphe du dépôt pour réviser les PR avec une meilleure connaissance de la base de code qu'un bot limité au diff.

Sécurité

Promesse centrale du produit

Hacktron est spécialisé en sécurité et évite de devenir un relecteur de style généraliste pour que le signal de sécurité reste visible.

Une dimension de revue parmi d'autres

Greptile est conçu pour un feedback large sur la qualité, la maintenabilité, les résumés, la documentation, les tests et le workflow développeur.

Apprentissage

Feedback de triage de sécurité

Hacktron apprend les modèles de menace et quels résultats de sécurité comptent grâce aux commentaires de triage et aux règles de projet.

Feedback sur les préférences de revue de l'équipe

Greptile apprend des réactions et des réponses ce qui importe à l'équipe.

Évaluation

À tester sur les PR sensibles à la sécurité

Hacktron se teste au mieux sur les changements liés à l'authentification, aux paiements, à l'accès aux données, à l'IA et aux intégrations.

À tester sur des PR produit représentatives

Greptile se teste au mieux sur le volume normal de revue d'ingénierie.

Mettez tout le contexte de votre base de code au service de la sécurité.

Utilisez Hacktron quand la question de la revue de code n'est pas seulement "est-ce du bon code ?" mais "cela peut-il être exploité ?"

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FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Hacktron Review ?

Hacktron Review est un relecteur de sécurité IA pour les pull requests. Il lit les changements de code avec le contexte du dépôt, raisonne sur l'exploitabilité et donne aux ingénieurs des résultats actionnables directement dans GitHub.

En quoi Hacktron diffère-t-il de Greptile ?

Greptile est un outil de revue de code IA généraliste avec le contexte de la base de code. Hacktron applique ce même contexte à un seul enjeu de sécurité : cette PR a-t-elle introduit une vulnérabilité exploitable, et comment l'ingénieur doit-il la corriger ?

Hacktron doit-il remplacer Greptile ?

Pas nécessairement. Les équipes peuvent utiliser Greptile pour la couverture de revue de code générale et ajouter Hacktron là où les résultats de sécurité exigent un contexte d'exploitabilité, un détail orienté preuve et des recommandations de remédiation.

Pourquoi la spécialisation sécurité est-elle importante ?

Le contexte de revue généraliste ne suffit pas quand la question est de savoir si un chemin de code modifié crée un chemin d'attaque. Hacktron est calibré pour les vulnérabilités, l'exploitabilité et la facilité de correction pour les développeurs.

Comment Hacktron s'améliore-t-il au fil du temps ?

Hacktron apprend des commentaires de triage, des règles de projet, des chemins de confiance et des cycles de revue répétés, si bien que les résultats s'ajustent de plus en plus à votre application et à votre surface d'attaque.

Où apparaissent les résultats ?

Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request, sur les lignes vulnérables, avec contexte de preuve et prompts de correction. Quand un commit ultérieur corrige le problème, Hacktron peut résoudre automatiquement le résultat.

Quels types de problèmes détecte-t-il ?

Hacktron est conçu pour les problèmes exploitables au niveau du code : failles d'authentification et de contrôle d'accès, bugs de logique métier, injection, SSRF, injection de prompt, exposition de secrets, risques liés à la supply chain et expositions IaC.

Hacktron fait-il aussi du pentest ?

Oui. Hacktron peut passer de la revue de PR en continu à une évaluation whitebox informée par le code plus approfondie, avec résultats validés et livrables prêts pour le rapport, pour les applications à plus haut risque et les besoins de conformité.