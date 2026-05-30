Hacktron vs Greptile

Hacktron, le complément sécurité de Greptile

La revue IA généraliste peut accélérer le code, mais la sécurité exige des preuves, du contexte et du suivi. Complétez les relecteurs de qualité de code comme Greptile avec Hacktron pour réviser chaque PR à la recherche de vulnérabilités exploitables et de chemins d'attaque subtils.

La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.