Hacktron vs Greptile

Les clients trouvent et corrigent régulièrement, en moins de 24 heures, des vulnérabilités exploitables manquées par les workflows centrés sur les scanners.
Hacktron, le complément sécurité de Greptile
La revue IA généraliste peut accélérer le code, mais la sécurité exige des preuves, du contexte et du suivi. Complétez les relecteurs de qualité de code comme Greptile avec Hacktron pour réviser chaque PR à la recherche de vulnérabilités exploitables et de chemins d'attaque subtils.
La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Comment Hacktron se compare à Greptile
Hacktron opère à la vitesse à laquelle vos développeurs livrent : revue de sécurité de PR en continu, workflows whitebox automatisés et un contexte orienté exploitabilité.
Des compétiteurs CTF parmi les mieux classés, des chercheurs publiés au DEF CON et des chasseurs de bug bounty de premier plan transforment les nouveaux schémas d'attaque en améliorations concrètes.
La même méthodologie a permis de découvrir des vulnérabilités zero-day dans Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab et BeyondTrust.
|Tarifs
|HacktronPro — Développeurs illimités$40/développeur/mois
|GreptileCode Review$30/développeur/mois
|Usage inclus
|50 PR par développeur et scans illimités par PR, dépôts illimités
|50 scans au total (pas des PR) par siège
|Dépassement / options
|$1 par PR supplémentaire au-delà de l'usage inclus
|$1 par revue terminée supplémentaire
|Pentest
|À base de crédits — à partir de $2,000 pour la plupart des applications
|Pas de produit de pentest natif
Là où Hacktron est délibérément plus affûté que Greptile
Relecteur de sécurité vs relecteur de code
Hacktron
Transforme chaque pull request en une revue de sécurité ciblée, faisant remonter le risque exploitable avec le contexte dont les ingénieurs ont besoin pour le corriger avant le merge.
Greptile
Apporte une assistance de revue de code IA généraliste sur la qualité, la maintenabilité, les résumés, la documentation, les tests et le workflow développeur.
Des résultats avec contexte d'exploitation
Hacktron
Les résultats sont rédigés pour les développeurs et les équipes sécurité qui doivent reproduire et corriger le risque.
Greptile
Les résultats de sécurité côtoient les retours de style, de bug, de refactoring, de documentation et de planification.
S'affûte à chaque revue
Hacktron
Apprend des décisions de triage, des règles de projet et des cycles de revue répétés, si bien que le signal s'ajuste de plus en plus à votre surface d'attaque au fil du temps.
Greptile
Apprend les préférences de revue pour un workflow d'ingénierie plus large, où la sécurité peut encore entrer en concurrence avec le feedback de revue généraliste.
Option whitebox
Hacktron
Peut étendre la revue de PR vers du pentest whitebox informé par le code.
Greptile
Reste un assistant de revue de code plutôt qu'une plateforme de pentest.
Un signal exclusivement sécurité
Hacktron n'optimise pas pour des commentaires de revue génériques. Il optimise pour les vulnérabilités.
Raisonnement sur les chemins d'exploitation
Le contexte du dépôt sert à déterminer si le code modifié crée un chemin d'attaque.
Proximité avec le pentest
Hacktron peut étendre la revue de PR récurrente vers une évaluation whitebox plus approfondie.
Évaluez Hacktron et Greptile sur les domaines clés
|Domaine
|Hacktron
|Greptile
|Contexte
Contexte de sécurité pour l'exploitabilité
Combine le contexte de l'organisation avec les graphes d'appels pour déterminer si un chemin de code peut être abusé et comment la PR doit être corrigée.
Graphe de la base de code pour la revue
Construit un graphe du dépôt pour réviser les PR avec une meilleure connaissance de la base de code qu'un bot limité au diff.
|Sécurité
Promesse centrale du produit
Hacktron est spécialisé en sécurité et évite de devenir un relecteur de style généraliste pour que le signal de sécurité reste visible.
Une dimension de revue parmi d'autres
Greptile est conçu pour un feedback large sur la qualité, la maintenabilité, les résumés, la documentation, les tests et le workflow développeur.
|Apprentissage
Feedback de triage de sécurité
Hacktron apprend les modèles de menace et quels résultats de sécurité comptent grâce aux commentaires de triage et aux règles de projet.
Feedback sur les préférences de revue de l'équipe
Greptile apprend des réactions et des réponses ce qui importe à l'équipe.
|Évaluation
À tester sur les PR sensibles à la sécurité
Hacktron se teste au mieux sur les changements liés à l'authentification, aux paiements, à l'accès aux données, à l'IA et aux intégrations.
À tester sur des PR produit représentatives
Greptile se teste au mieux sur le volume normal de revue d'ingénierie.
Mettez tout le contexte de votre base de code au service de la sécurité.
Utilisez Hacktron quand la question de la revue de code n'est pas seulement "est-ce du bon code ?" mais "cela peut-il être exploité ?"
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Hacktron Review ?
Hacktron Review est un relecteur de sécurité IA pour les pull requests. Il lit les changements de code avec le contexte du dépôt, raisonne sur l'exploitabilité et donne aux ingénieurs des résultats actionnables directement dans GitHub.
En quoi Hacktron diffère-t-il de Greptile ?
Greptile est un outil de revue de code IA généraliste avec le contexte de la base de code. Hacktron applique ce même contexte à un seul enjeu de sécurité : cette PR a-t-elle introduit une vulnérabilité exploitable, et comment l'ingénieur doit-il la corriger ?
Hacktron doit-il remplacer Greptile ?
Pas nécessairement. Les équipes peuvent utiliser Greptile pour la couverture de revue de code générale et ajouter Hacktron là où les résultats de sécurité exigent un contexte d'exploitabilité, un détail orienté preuve et des recommandations de remédiation.
Pourquoi la spécialisation sécurité est-elle importante ?
Le contexte de revue généraliste ne suffit pas quand la question est de savoir si un chemin de code modifié crée un chemin d'attaque. Hacktron est calibré pour les vulnérabilités, l'exploitabilité et la facilité de correction pour les développeurs.
Comment Hacktron s'améliore-t-il au fil du temps ?
Hacktron apprend des commentaires de triage, des règles de projet, des chemins de confiance et des cycles de revue répétés, si bien que les résultats s'ajustent de plus en plus à votre application et à votre surface d'attaque.
Où apparaissent les résultats ?
Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request, sur les lignes vulnérables, avec contexte de preuve et prompts de correction. Quand un commit ultérieur corrige le problème, Hacktron peut résoudre automatiquement le résultat.
Quels types de problèmes détecte-t-il ?
Hacktron est conçu pour les problèmes exploitables au niveau du code : failles d'authentification et de contrôle d'accès, bugs de logique métier, injection, SSRF, injection de prompt, exposition de secrets, risques liés à la supply chain et expositions IaC.
Hacktron fait-il aussi du pentest ?
Oui. Hacktron peut passer de la revue de PR en continu à une évaluation whitebox informée par le code plus approfondie, avec résultats validés et livrables prêts pour le rapport, pour les applications à plus haut risque et les besoins de conformité.