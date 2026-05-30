Hacktron vs CodeRabbit

Les clients trouvent et corrigent régulièrement, en moins de 24 heures, des vulnérabilités exploitables manquées par les workflows centrés sur les scanners.
Hacktron, le complément sécurité de CodeRabbit
La revue IA généraliste peut accélérer le code, mais la sécurité exige des preuves, du contexte et du suivi. Complétez les relecteurs de qualité de code comme CodeRabbit avec Hacktron pour réviser chaque PR à la recherche de vulnérabilités exploitables et de chemins d'attaque subtils.
La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Comment Hacktron se compare à CodeRabbit
Hacktron opère à la vitesse à laquelle vos développeurs livrent : revue de sécurité de PR en continu, workflows whitebox automatisés et des résultats qui ne se noient pas dans la revue IA généraliste.
Des compétiteurs CTF parmi les mieux classés, des chercheurs publiés au DEF CON et des chasseurs de bug bounty de premier plan transforment les nouveaux schémas d'attaque en améliorations concrètes.
La même méthodologie a permis de découvrir des vulnérabilités zero-day dans Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab et BeyondTrust.
|Tarifs
|HacktronPro — Développeurs illimités$40/développeur/mois
|CodeRabbitPro+$60/développeur/mois
|CodeRabbitEnterpriseTarification sur mesure
|Usage inclus
|50 PR par développeur et scans illimités par PR, dépôts illimités
|10 scans par heure et par développeur
|Sur mesure
|Dépassement / options
|$1 par PR supplémentaire au-delà de l'usage inclus
|$0.25 par fichier révisé
|Sur mesure
|Pentest
|À base de crédits — à partir de $2,000 pour la plupart des applications
|Pas de produit de pentest natif
|Pas de produit de pentest natif
Là où Hacktron est délibérément plus affûté que CodeRabbit
Relecteur de sécurité vs relecteur de code
Hacktron
Hacktron transforme chaque pull request en une revue de sécurité ciblée, faisant remonter le risque exploitable avec le contexte dont les ingénieurs ont besoin pour le corriger avant le merge.
CodeRabbit
CodeRabbit apporte une assistance de revue de code IA généraliste sur la qualité, la maintenabilité, les résumés, la documentation, les tests et le workflow développeur.
Des résultats avec contexte d'exploitation
Hacktron
Les résultats de Hacktron sont rédigés pour les développeurs et les équipes sécurité qui doivent reproduire et corriger le risque.
CodeRabbit
Les résultats de sécurité de CodeRabbit côtoient les retours de style, de bug, de refactoring, de documentation et de planification.
S'affûte à chaque revue
Hacktron
Hacktron apprend des décisions de triage, des règles de projet et des cycles de revue répétés, si bien que le signal s'ajuste de plus en plus à votre surface d'attaque au fil du temps.
CodeRabbit
CodeRabbit apprend les préférences de revue pour un workflow d'ingénierie plus large, où la sécurité peut encore entrer en concurrence avec le feedback de revue généraliste.
Option whitebox
Hacktron
Hacktron peut étendre la revue de PR vers du pentest whitebox informé par le code.
CodeRabbit
CodeRabbit reste un assistant de revue de code plutôt qu'une plateforme de pentest.
Le signal de sécurité d'abord
Hacktron ne noie pas les vulnérabilités dans un flot de retours de revue généralistes.
Contexte d'exploitabilité
Les résultats expliquent le chemin du risque, pas seulement qu'une ligne semble suspecte.
Escalade vers le whitebox
Quand la revue de PR ne suffit pas, Hacktron peut prendre en charge une évaluation whitebox informée par le code.
Évaluez Hacktron et CodeRabbit sur les domaines clés
|Domaine
|Hacktron
|CodeRabbit
|Sécurité
Relecteur sécurité avant tout
Hacktron priorise les vulnérabilités susceptibles de compter en production et explique pourquoi.
La sécurité comme une catégorie d'analyse parmi d'autres
CodeRabbit peut faire remonter des problèmes de sécurité, mais ce n'est pas un produit exclusivement dédié à la sécurité.
|Qualité de code
Uniquement quand elle affecte la sécurité
Hacktron évite de devenir un relecteur de style généraliste pour que le signal de sécurité reste visible.
Cœur du produit
CodeRabbit est conçu pour un feedback large sur la qualité, la maintenabilité, la documentation, les tests et les refactorings.
|Workflow développeur
Remédiation de sécurité native aux PR
Hacktron commente là où le changement vulnérable se produit et apprend du triage de sécurité.
Assistant de workflow de revue IA
CodeRabbit fournit résumés, chat, présentations guidées, rapports et intégrations pour le processus de revue au sens large.
|Évaluation
À tester sur les PR à risque
Hacktron doit être évalué sur sa capacité à détecter des problèmes exploitables que vos contrôles actuels manquent.
À tester sur la revue d'ingénierie quotidienne
CodeRabbit doit être évalué sur sa capacité à réduire la charge de revue générale.
|Acheteur
Équipes d'ingénierie soucieuses de la sécurité
Hacktron arrive généralement via l'AppSec, l'ingénierie sécurité ou des fondateurs inquiets des vulnérabilités mises en production.
Équipes de productivité d'ingénierie
CodeRabbit arrive souvent via des équipes qui cherchent à rendre la revue de code plus rapide et plus cohérente.
Utilisez un relecteur de sécurité pour les PR critiques en matière de sécurité.
Hacktron peut fonctionner aux côtés d'un relecteur IA généraliste quand un résultat exige une vraie profondeur de sécurité.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Hacktron Review ?
Hacktron Review est un relecteur de sécurité IA pour les pull requests. Il lit les changements de code avec le contexte du dépôt, raisonne sur l'exploitabilité et donne aux ingénieurs des résultats actionnables directement dans GitHub.
En quoi Hacktron diffère-t-il de CodeRabbit ?
CodeRabbit est un assistant de revue de code IA généraliste pour les résumés, la qualité, la maintenabilité, la documentation, les tests et le workflow développeur. Hacktron se concentre sur un seul résultat : cette PR a-t-elle introduit une vulnérabilité exploitable, et comment l'ingénieur doit-il la corriger ?
Hacktron doit-il remplacer CodeRabbit ?
Pas nécessairement. Les équipes peuvent utiliser CodeRabbit pour la productivité de revue générale et ajouter Hacktron là où les résultats de sécurité exigent un contexte d'exploitation, un détail orienté preuve et une remédiation de type relecteur dans la PR.
Pourquoi ne pas confier la sécurité à une revue de code IA généraliste ?
Les outils de revue généralistes peuvent mêler la sécurité à un flot de commentaires de style, de qualité et de productivité. Hacktron garde le signal de sécurité distinct, calibré sur l'exploitabilité et visible pour l'ingénieur qui corrige le changement.
Comment Hacktron s'améliore-t-il au fil du temps ?
Hacktron apprend des commentaires de triage, des règles de projet, des chemins de confiance et des cycles de revue répétés, si bien que les résultats s'ajustent de plus en plus à votre application et à votre surface d'attaque.
Où apparaissent les résultats ?
Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request, sur les lignes vulnérables, avec contexte de preuve et prompts de correction. Quand un commit ultérieur corrige le problème, Hacktron peut résoudre automatiquement le résultat.
Quels types de problèmes détecte-t-il ?
Hacktron est conçu pour les problèmes exploitables au niveau du code : failles d'authentification et de contrôle d'accès, bugs de logique métier, injection, SSRF, injection de prompt, exposition de secrets, risques liés à la supply chain et expositions IaC.
Hacktron fait-il aussi du pentest ?
Oui. Hacktron peut passer de la revue de PR en continu à une évaluation whitebox informée par le code plus approfondie, avec résultats validés et livrables prêts pour le rapport, pour les applications à plus haut risque et les besoins de conformité.