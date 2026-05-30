Hacktron vs Greptile

客户通常在 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的可利用漏洞。
Hacktron：Greptile 的安全优先搭档
通用 AI 审查能让代码跑得更快，但安全需要证据、上下文和持续跟进。在 Greptile 等代码质量审查工具之外，用 Hacktron 审查每个 PR，捕捉可利用的漏洞和隐蔽的攻击路径。
大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复其他扫描器遗漏的真实漏洞。
Hacktron 与 Greptile 的对比
Hacktron 以开发者的交付速度运转：持续的 PR 安全审查、自动化的白盒工作流，以及瞄准可利用性的上下文。
顶级 CTF 选手、在 DEF CON 发表研究的研究员和一线漏洞赏金猎人，将新的攻击模式转化为切实的产品改进。
同样的方法论已在 Next.js、Grafana、OpenAM、GitHub、GitLab 和 BeyondTrust 中发现零日漏洞。
|定价
|Hacktron专业版 — 不限开发者数量$40/开发者/月
|GreptileCode Review$30/开发者/月
|包含用量
|每位开发者 50 个 PR、每个 PR 不限扫描次数、不限仓库数量
|每席位共 50 次扫描（非 PR 数）
|超量 / 附加项
|超出包含用量后每个 PR 加收 $1
|每次额外完成的审查 $1
|渗透测试
|基于额度 — 大多数应用从 $2,000 起
|无自有渗透测试产品
Hacktron 比 Greptile 更锋利的地方
安全审查员 vs 代码审查员
Hacktron
将每个 PR 变成一次专注的安全审查，呈现可利用的风险，并附带工程师在合并前修复所需的上下文。
Greptile
提供覆盖质量、可维护性、摘要、文档、测试和开发者工作流的广泛 AI 代码审查辅助。
检测结果自带漏洞利用上下文
Hacktron
检测结果是写给需要复现并修复风险的开发者和安全团队的。
Greptile
安全检测结果与风格、Bug、重构、文档和规划反馈混杂在一起。
每次审查都更敏锐
Hacktron
从处置决策、项目规则和一次次审查中学习，信号越来越贴合你的攻击面。
Greptile
学习的是更宽泛工程工作流的审查偏好，安全反馈仍可能与通用审查反馈竞争注意力。
白盒选项
Hacktron
可以从 PR 审查扩展到代码感知的白盒渗透测试。
Greptile
仍是代码审查助手，而非渗透测试平台。
纯粹的安全信号
Hacktron 优化的不是泛泛的审查评论，而是漏洞本身。
攻击路径推理
利用仓库上下文判断被改动的代码是否构成攻击路径。
一步直达渗透测试
Hacktron 可以从常态化 PR 审查扩展到更深入的白盒评估。
从关键维度评估 Hacktron 与 Greptile
|领域
|Hacktron
|Greptile
|上下文
面向可利用性的安全上下文
结合组织上下文与调用图，判断代码路径能否被滥用以及该 PR 应如何修复。
面向审查的代码库图谱
构建仓库图谱，使其 PR 审查比只看 diff 的机器人更具代码库感知能力。
|安全
核心产品承诺
Hacktron 专精于安全，避免成为通用风格审查员，让安全信号保持醒目。
审查维度之一
Greptile 旨在为质量、可维护性、摘要、文档、测试和开发者工作流提供广泛反馈。
|学习
安全处置反馈
Hacktron 通过处置评论和项目规则学习威胁模型，以及哪些安全问题真正重要。
团队审查偏好反馈
Greptile 从表情回应和回复中学习团队的关注点。
|评估方式
在安全敏感的 PR 上试用
测试 Hacktron 的最佳场景是认证、支付、数据访问、AI 和集成密集的变更。
在有代表性的产品 PR 上试用
测试 Greptile 的最佳场景是常规的工程审查流量。
让全代码库上下文为安全服务。
当代码审查要回答的不再是“写得好不好”，而是“会不会被利用”，就该用 Hacktron。
常见问题解答
Hacktron Review 是什么？
Hacktron Review 是面向 PR 的 AI 安全审查员。它结合仓库上下文理解代码变更，推理可利用性，并直接在 GitHub 中给出工程师可立即处理的检测结果。
Hacktron 与 Greptile 有何不同？
Greptile 是具备代码库上下文的广义 AI 代码审查工具。Hacktron 将代码库上下文用于一个安全结果：这个 PR 是否引入了可利用的漏洞，工程师该如何修复？
Hacktron 应该取代 Greptile 吗？
不一定。团队可以继续用 Greptile 覆盖通用代码审查，当安全问题需要可利用性上下文、取证细节和修复指引时，再引入 Hacktron。
为什么安全专精很重要？
当问题是被改动的代码路径是否构成攻击路径时，通用审查上下文并不够。Hacktron 专为漏洞、可利用性和开发者可修复性而调优。
Hacktron 如何越用越聪明？
Hacktron 从处置评论、项目规则、可信路径和一次次审查中学习，检测结果会越来越贴合你的应用和攻击面。
检测结果会出现在哪里？
检测结果以行内 PR 评论的形式标注在出问题的代码行上，附带取证上下文和修复提示词。后续提交修复后，Hacktron 会自动关闭对应条目。
它能捕获哪些类型的问题？
Hacktron 专为可利用的代码级问题打造，例如认证与访问控制缺陷、业务逻辑漏洞、注入、SSRF、提示词注入、密钥泄露、供应链风险和 IaC 风险。
Hacktron 也做渗透测试吗？
是的。Hacktron 可以从持续的 PR 审查升级到更深入的代码感知白盒评估，提供逐项验证的检测结果和可直接用于报告的产出，满足高风险应用与合规需求。