Hacktron vs Greptile

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.
Hacktron, die Security-first-Ergänzung zu Greptile
Allgemeine KI-Reviews helfen, Code schneller zu liefern – aber Security braucht Proof, Kontext und Konsequenz. Ergänzen Sie Code-Qualitäts-Reviewer wie Greptile mit Hacktron, um jeden PR auf ausnutzbare Schwachstellen und knifflige Angriffspfade zu prüfen.
Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.
So schneidet Hacktron im Vergleich zu Greptile ab
Hacktron arbeitet in dem Tempo, in dem Ihre Entwickler liefern: kontinuierliche PR-Security-Reviews, automatisierte Whitebox-Workflows und Kontext, der auf Ausnutzbarkeit zielt.
Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.
Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.
|Preise
|HacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/Monat
|GreptileCode Review$30/Entwickler/Monat
|Inkludierte Nutzung
|50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos
|50 Scans insgesamt (nicht PRs) pro Seat
|Mehrverbrauch / Add-ons
|$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten Nutzung
|$1 pro zusätzlichem abgeschlossenem Review
|Pentest
|Guthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten Anwendungen
|Kein eigenes Pentest-Produkt
Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Greptile
Security-Reviewer vs. Code-Reviewer
Hacktron
Macht jeden Pull Request zu einem fokussierten Security-Review und deckt ausnutzbares Risiko auf – mit dem Kontext, den Engineers brauchen, um es vor dem Merge zu beheben.
Greptile
Bietet breite KI-Code-Review-Unterstützung für Qualität, Wartbarkeit, Zusammenfassungen, Docs, Tests und Entwickler-Workflow.
Findings mit Exploit-Kontext
Hacktron
Findings sind für Entwickler und Security-Teams geschrieben, die Risiken reproduzieren und beheben müssen.
Greptile
Security-Findings stehen neben Feedback zu Stil, Bugs, Refactorings, Dokumentation und Planung.
Wird mit jedem Review schärfer
Hacktron
Lernt aus Triage-Entscheidungen, Projektregeln und wiederholten Review-Zyklen – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.
Greptile
Lernt Review-Präferenzen für einen breiteren Engineering-Workflow, in dem Security weiterhin mit allgemeinem Review-Feedback konkurrieren kann.
Whitebox-Option
Hacktron
Kann vom PR-Review zu code-basiertem Whitebox-Pentesting übergehen.
Greptile
Bleibt ein Code-Review-Assistent und keine Pentest-Plattform.
Reines Security-Signal
Hacktron optimiert nicht auf generische Review-Kommentare. Es optimiert auf Schwachstellen.
Exploit-Pfad-Reasoning
Repository-Kontext wird genutzt, um zu entscheiden, ob der geänderte Code einen Angriffspfad schafft.
Brücke zum Pentest
Hacktron kann von wiederkehrenden PR-Reviews zu tieferen Whitebox-Assessments übergehen.
Hacktron und Greptile in den wichtigsten Bereichen im Vergleich
|Bereich
|Hacktron
|Greptile
|Kontext
Security-Kontext für Ausnutzbarkeit
Kombiniert Organisationskontext mit Call-Graphen, um zu entscheiden, ob ein Code-Pfad missbraucht werden kann und wie der PR behoben werden sollte.
Codebasis-Graph für Reviews
Baut einen Repository-Graphen auf, um PRs mit mehr Codebasis-Wissen zu reviewen als ein Diff-only-Bot.
|Security
Zentrales Produktversprechen
Hacktron ist auf Security spezialisiert und vermeidet es, ein allgemeiner Stil-Reviewer zu werden, damit das Security-Signal sichtbar bleibt.
Eine Review-Dimension
Greptile ist für breites Feedback zu Qualität, Wartbarkeit, Zusammenfassungen, Docs, Tests und Entwickler-Workflow gemacht.
|Lernen
Security-Triage-Feedback
Hacktron lernt Threat Models und welche Security-Findings zählen – über Triage-Kommentare und Projektregeln.
Feedback zu Team-Review-Präferenzen
Greptile lernt aus Reaktionen und Antworten, was dem Team wichtig ist.
|Evaluierung
Auf sicherheitskritischen PRs einsetzen
Hacktron testet man am besten an Auth-, Payment-, Datenzugriffs-, KI- und integrationslastigen Änderungen.
Auf repräsentativen Produkt-PRs einsetzen
Greptile testet man am besten über das normale Engineering-Review-Volumen.
Setzen Sie den Kontext der gesamten Codebasis für Security ein.
Nutzen Sie Hacktron, wenn die Code-Review-Frage nicht nur „Ist das guter Code?“ lautet, sondern „Kann das ausgenutzt werden?“
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hacktron Review?
Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.
Wie unterscheidet sich Hacktron von Greptile?
Greptile ist ein breites KI-Code-Review-Tool mit Codebasis-Kontext. Hacktron richtet Codebasis-Kontext auf ein Security-Ergebnis aus: Hat dieser PR eine ausnutzbare Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?
Sollte Hacktron Greptile ersetzen?
Nicht unbedingt. Teams können Greptile für allgemeine Code-Review-Abdeckung nutzen und Hacktron dort ergänzen, wo Security-Findings Exploitability-Kontext, proof-orientierte Details und Remediation-Anleitung brauchen.
Warum ist Security-Spezialisierung wichtig?
Allgemeiner Review-Kontext reicht nicht, wenn die Frage lautet, ob ein geänderter Code-Pfad einen Angriffspfad schafft. Hacktron ist auf Schwachstellen, Ausnutzbarkeit und Fixes getunt, die Entwickler direkt umsetzen können.
Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?
Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen – Findings passen sich mit der Zeit immer besser an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.
Wo erscheinen die Findings?
Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.
Welche Arten von Problemen findet es?
Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.
Macht Hacktron auch Pentests?
Ja. Hacktron kann von kontinuierlichem PR-Review zu tieferem code-basiertem Whitebox-Assessment eskalieren – mit validierten Findings und audit-fähigen Berichten für risikoreichere Anwendungen und Compliance-Anforderungen.