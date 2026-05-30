Hacktron vs Greptile

Hacktron, die Security-first-Ergänzung zu Greptile

Allgemeine KI-Reviews helfen, Code schneller zu liefern – aber Security braucht Proof, Kontext und Konsequenz. Ergänzen Sie Code-Qualitäts-Reviewer wie Greptile mit Hacktron, um jeden PR auf ausnutzbare Schwachstellen und knifflige Angriffspfade zu prüfen.

Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.