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Hacktron vs Greptile

Hacktron, die Security-first-Ergänzung zu Greptile

Allgemeine KI-Reviews helfen, Code schneller zu liefern – aber Security braucht Proof, Kontext und Konsequenz. Ergänzen Sie Code-Qualitäts-Reviewer wie Greptile mit Hacktron, um jeden PR auf ausnutzbare Schwachstellen und knifflige Angriffspfade zu prüfen.

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Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.

So schneidet Hacktron im Vergleich zu Greptile ab

Hacktron arbeitet in dem Tempo, in dem Ihre Entwickler liefern: kontinuierliche PR-Security-Reviews, automatisierte Whitebox-Workflows und Kontext, der auf Ausnutzbarkeit zielt.

Sofortiger Mehrwert

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.

Research-getrieben

Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.

Ergebnisse aus der Praxis

Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.

PreiseHacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/MonatGreptileCode Review$30/Entwickler/Monat
Inkludierte Nutzung50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos50 Scans insgesamt (nicht PRs) pro Seat
Mehrverbrauch / Add-ons$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten Nutzung$1 pro zusätzlichem abgeschlossenem Review
PentestGuthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten AnwendungenKein eigenes Pentest-Produkt
GREPTILE-LÜCKEN

Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Greptile

Security-Reviewer vs. Code-Reviewer

Hacktron

Macht jeden Pull Request zu einem fokussierten Security-Review und deckt ausnutzbares Risiko auf – mit dem Kontext, den Engineers brauchen, um es vor dem Merge zu beheben.

Greptile

Bietet breite KI-Code-Review-Unterstützung für Qualität, Wartbarkeit, Zusammenfassungen, Docs, Tests und Entwickler-Workflow.

Findings mit Exploit-Kontext

Hacktron

Findings sind für Entwickler und Security-Teams geschrieben, die Risiken reproduzieren und beheben müssen.

Greptile

Security-Findings stehen neben Feedback zu Stil, Bugs, Refactorings, Dokumentation und Planung.

Wird mit jedem Review schärfer

Hacktron

Lernt aus Triage-Entscheidungen, Projektregeln und wiederholten Review-Zyklen – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.

Greptile

Lernt Review-Präferenzen für einen breiteren Engineering-Workflow, in dem Security weiterhin mit allgemeinem Review-Feedback konkurrieren kann.

Whitebox-Option

Hacktron

Kann vom PR-Review zu code-basiertem Whitebox-Pentesting übergehen.

Greptile

Bleibt ein Code-Review-Assistent und keine Pentest-Plattform.

Reines Security-Signal

Hacktron optimiert nicht auf generische Review-Kommentare. Es optimiert auf Schwachstellen.

Exploit-Pfad-Reasoning

Repository-Kontext wird genutzt, um zu entscheiden, ob der geänderte Code einen Angriffspfad schafft.

Brücke zum Pentest

Hacktron kann von wiederkehrenden PR-Reviews zu tieferen Whitebox-Assessments übergehen.

DETAILLIERTER VERGLEICH

Hacktron und Greptile in den wichtigsten Bereichen im Vergleich

BereichHacktronGreptile
Kontext

Security-Kontext für Ausnutzbarkeit

Kombiniert Organisationskontext mit Call-Graphen, um zu entscheiden, ob ein Code-Pfad missbraucht werden kann und wie der PR behoben werden sollte.

Codebasis-Graph für Reviews

Baut einen Repository-Graphen auf, um PRs mit mehr Codebasis-Wissen zu reviewen als ein Diff-only-Bot.

Security

Zentrales Produktversprechen

Hacktron ist auf Security spezialisiert und vermeidet es, ein allgemeiner Stil-Reviewer zu werden, damit das Security-Signal sichtbar bleibt.

Eine Review-Dimension

Greptile ist für breites Feedback zu Qualität, Wartbarkeit, Zusammenfassungen, Docs, Tests und Entwickler-Workflow gemacht.

Lernen

Security-Triage-Feedback

Hacktron lernt Threat Models und welche Security-Findings zählen – über Triage-Kommentare und Projektregeln.

Feedback zu Team-Review-Präferenzen

Greptile lernt aus Reaktionen und Antworten, was dem Team wichtig ist.

Evaluierung

Auf sicherheitskritischen PRs einsetzen

Hacktron testet man am besten an Auth-, Payment-, Datenzugriffs-, KI- und integrationslastigen Änderungen.

Auf repräsentativen Produkt-PRs einsetzen

Greptile testet man am besten über das normale Engineering-Review-Volumen.

Setzen Sie den Kontext der gesamten Codebasis für Security ein.

Nutzen Sie Hacktron, wenn die Code-Review-Frage nicht nur „Ist das guter Code?“ lautet, sondern „Kann das ausgenutzt werden?“

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist Hacktron Review?

Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.

Wie unterscheidet sich Hacktron von Greptile?

Greptile ist ein breites KI-Code-Review-Tool mit Codebasis-Kontext. Hacktron richtet Codebasis-Kontext auf ein Security-Ergebnis aus: Hat dieser PR eine ausnutzbare Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?

Sollte Hacktron Greptile ersetzen?

Nicht unbedingt. Teams können Greptile für allgemeine Code-Review-Abdeckung nutzen und Hacktron dort ergänzen, wo Security-Findings Exploitability-Kontext, proof-orientierte Details und Remediation-Anleitung brauchen.

Warum ist Security-Spezialisierung wichtig?

Allgemeiner Review-Kontext reicht nicht, wenn die Frage lautet, ob ein geänderter Code-Pfad einen Angriffspfad schafft. Hacktron ist auf Schwachstellen, Ausnutzbarkeit und Fixes getunt, die Entwickler direkt umsetzen können.

Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?

Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen – Findings passen sich mit der Zeit immer besser an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.

Wo erscheinen die Findings?

Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.

Welche Arten von Problemen findet es?

Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.

Macht Hacktron auch Pentests?

Ja. Hacktron kann von kontinuierlichem PR-Review zu tieferem code-basiertem Whitebox-Assessment eskalieren – mit validierten Findings und audit-fähigen Berichten für risikoreichere Anwendungen und Compliance-Anforderungen.