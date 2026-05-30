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PROMOTION

No Pwn,
No Pay.

Si notre pentest ne révèle aucun résultat validé de sévérité élevée ou critique, nous vous remboursons. C’est le niveau de confiance que nous avons dans la profondeur de nos tests.

Fonctionnement
Phase 1
Identifier

Hacktron génère des signaux par analyse de variantes, analyse statique, détection de logique métier et agents guidés par le modèle de menace.

Phase 2
Valider

Nous vérifions l’exploitabilité par validation de taint IA, tests dynamiques et déduplication afin de ne garder que les vulnérabilités réelles.

Phase 3
Remédier

Les chercheurs Hacktron relisent les résultats et livrent des rapports actionnables afin que seuls les bugs exploitables arrivent à votre équipe.

Processus
Étape 01
Réserver un appel

Réservez un appel avec l’équipe Hacktron pour être accompagné sur la plateforme Hacktron.

Étape 02
Lancer le pentest

Lancez un pentest whitebox automatisé pour une fraction du prix d’un pentest traditionnel.

Étape 03
Obtenir un remboursement si nécessaire

S’il n’y a aucun résultat validé de sévérité élevée ou critique, nous remboursons le pentest.

Conditions générales
  • L’accès au code source est requis pour un pentest.
  • L’offre s’applique uniquement aux engagements de pentest commerciaux réservés via le lien "Réserver un appel" ci-dessus.
  • La sévérité finale est déterminée avec le score CVSS v4 sur les résultats validés par un analyste.
  • L’éligibilité au remboursement s’applique uniquement lorsque le rapport final ne contient aucun résultat validé de sévérité élevée ou critique dans le périmètre convenu.
  • Hacktron peut refuser les engagements qui ne correspondent pas à cette offre pour des raisons de périmètre, de viabilité commerciale ou de contraintes de livraison.