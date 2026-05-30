No Pwn,
No Pay.
Hacktron génère des signaux par analyse de variantes, analyse statique, détection de logique métier et agents guidés par le modèle de menace.
Nous vérifions l’exploitabilité par validation de taint IA, tests dynamiques et déduplication afin de ne garder que les vulnérabilités réelles.
Les chercheurs Hacktron relisent les résultats et livrent des rapports actionnables afin que seuls les bugs exploitables arrivent à votre équipe.
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Lancez un pentest whitebox automatisé pour une fraction du prix d’un pentest traditionnel.
S’il n’y a aucun résultat validé de sévérité élevée ou critique, nous remboursons le pentest.
- L’accès au code source est requis pour un pentest.
- L’offre s’applique uniquement aux engagements de pentest commerciaux réservés via le lien "Réserver un appel" ci-dessus.
- La sévérité finale est déterminée avec le score CVSS v4 sur les résultats validés par un analyste.
- L’éligibilité au remboursement s’applique uniquement lorsque le rapport final ne contient aucun résultat validé de sévérité élevée ou critique dans le périmètre convenu.
- Hacktron peut refuser les engagements qui ne correspondent pas à cette offre pour des raisons de périmètre, de viabilité commerciale ou de contraintes de livraison.