Hacktron vs CodeRabbit

Hacktron：CodeRabbit 的安全优先搭档

通用 AI 审查能让代码跑得更快，但安全需要证据、上下文和持续跟进。在 CodeRabbit 等代码质量审查工具之外，用 Hacktron 审查每个 PR，捕捉可利用的漏洞和隐蔽的攻击路径。

大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复其他扫描器遗漏的真实漏洞。