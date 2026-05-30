No Pwn,
No Pay.
Hacktron erzeugt Signale durch Variantenanalyse, statische Analyse, Business-Logic-Erkennung und threat-model-gesteuerte Agenten.
Wir prüfen Ausnutzbarkeit durch KI-Taint-Validierung, dynamische Tests und Deduplizierung, damit nur echte Schwachstellen übrig bleiben.
Hacktron-Researcher prüfen Findings und liefern umsetzbare Berichte, damit nur ausnutzbare Bugs Ihr Team erreichen.
Buchen Sie einen Termin mit dem Hacktron-Team, um auf die Hacktron-Plattform gebracht zu werden.
Starten Sie einen automatisierten Whitebox-Pentest zu einem Bruchteil der Kosten eines traditionellen Pentests.
Wenn es kein validiertes High- oder Critical-Finding gibt, erstatten wir den Pentest.
- Für einen Pentest ist Zugriff auf den Quellcode erforderlich.
- Das Angebot gilt nur für kommerzielle Pentest-Aufträge, die über den obigen Link "Termin buchen" gebucht werden.
- Die finale Schwere wird anhand von CVSS-v4-Bewertungen analystenvalidierter Findings bestimmt.
- Eine Erstattung ist nur möglich, wenn der Abschlussbericht im vereinbarten Umfang keine validierten High- oder Critical-Findings enthält.
- Hacktron kann Aufträge ablehnen, die aufgrund von Umfang, wirtschaftlicher Eignung oder Lieferbeschränkungen nicht zu diesem Angebot passen.