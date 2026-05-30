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AKTION

No Pwn,
No Pay.

Wenn unser Pentest kein validiertes High- oder Critical-Finding aufdeckt, erstatten wir Ihnen den Betrag. So überzeugt sind wir von der Tiefe unserer Tests.

So funktioniert es
Phase 1
Identifizieren

Hacktron erzeugt Signale durch Variantenanalyse, statische Analyse, Business-Logic-Erkennung und threat-model-gesteuerte Agenten.

Phase 2
Validieren

Wir prüfen Ausnutzbarkeit durch KI-Taint-Validierung, dynamische Tests und Deduplizierung, damit nur echte Schwachstellen übrig bleiben.

Phase 3
Beheben

Hacktron-Researcher prüfen Findings und liefern umsetzbare Berichte, damit nur ausnutzbare Bugs Ihr Team erreichen.

Prozess
Schritt 01
Termin buchen

Buchen Sie einen Termin mit dem Hacktron-Team, um auf die Hacktron-Plattform gebracht zu werden.

Schritt 02
Pentest starten

Starten Sie einen automatisierten Whitebox-Pentest zu einem Bruchteil der Kosten eines traditionellen Pentests.

Schritt 03
Bei Bedarf Erstattung erhalten

Wenn es kein validiertes High- oder Critical-Finding gibt, erstatten wir den Pentest.

Bedingungen
  • Für einen Pentest ist Zugriff auf den Quellcode erforderlich.
  • Das Angebot gilt nur für kommerzielle Pentest-Aufträge, die über den obigen Link "Termin buchen" gebucht werden.
  • Die finale Schwere wird anhand von CVSS-v4-Bewertungen analystenvalidierter Findings bestimmt.
  • Eine Erstattung ist nur möglich, wenn der Abschlussbericht im vereinbarten Umfang keine validierten High- oder Critical-Findings enthält.
  • Hacktron kann Aufträge ablehnen, die aufgrund von Umfang, wirtschaftlicher Eignung oder Lieferbeschränkungen nicht zu diesem Angebot passen.