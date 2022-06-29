OpenAI 与 Hacktron 达成合作，查找其系统中的漏洞。
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漏洞披露
致谢
TheGrandPew
作者：TheGrandPew
2022-08-13
RCE in Element Desktop
Mohan Pedhapati,
TheGrandPew
2022-06-29
RCE in VS Code Restricted Mode
Mohan Pedhapati,
TheGrandPew
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