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PROMOÇÃO

No Pwn,
No Pay.

Se nosso pentest não encontrar um achado validado de severidade Alta ou Crítica, devolvemos seu dinheiro. Esse é o nível de confiança que temos na profundidade dos nossos testes.

Como funciona
Fase 1
Identificar

A Hacktron gera sinais com análise de variantes, análise estática, detecção de lógica de negócio e agentes guiados por modelo de ameaças.

Fase 2
Validar

Verificamos explorabilidade com validação de taint por IA, testes dinâmicos e deduplicação para que apenas vulnerabilidades reais permaneçam.

Fase 3
Remediar

Pesquisadores da Hacktron revisam achados e entregam relatórios acionáveis para que apenas bugs exploráveis cheguem à sua equipe.

Processo
Etapa 01
Agende uma conversa

Agende uma conversa com a equipe da Hacktron para começar a usar a plataforma Hacktron.

Etapa 02
Execute o pentest

Inicie um pentest whitebox automatizado por uma fração do preço de um pentest tradicional.

Etapa 03
Receba reembolso se necessário

Se não houver achado validado de severidade Alta ou Crítica, reembolsamos o pentest.

Termos e condições
  • O acesso ao código-fonte é obrigatório para um pentest.
  • A oferta se aplica apenas a pentests comerciais reservados pelo link "Agendar uma conversa" acima.
  • A severidade final é determinada usando pontuação CVSS v4 em achados validados por analistas.
  • A elegibilidade ao reembolso se aplica apenas quando o relatório final não contém achados validados de severidade Alta ou Crítica dentro do escopo acordado.
  • A Hacktron pode recusar trabalhos que não se encaixem nesta oferta por escopo, viabilidade comercial ou restrições de entrega.