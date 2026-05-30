No Pwn,
No Pay.
A Hacktron gera sinais com análise de variantes, análise estática, detecção de lógica de negócio e agentes guiados por modelo de ameaças.
Verificamos explorabilidade com validação de taint por IA, testes dinâmicos e deduplicação para que apenas vulnerabilidades reais permaneçam.
Pesquisadores da Hacktron revisam achados e entregam relatórios acionáveis para que apenas bugs exploráveis cheguem à sua equipe.
Agende uma conversa com a equipe da Hacktron para começar a usar a plataforma Hacktron.
Inicie um pentest whitebox automatizado por uma fração do preço de um pentest tradicional.
Se não houver achado validado de severidade Alta ou Crítica, reembolsamos o pentest.
- O acesso ao código-fonte é obrigatório para um pentest.
- A oferta se aplica apenas a pentests comerciais reservados pelo link "Agendar uma conversa" acima.
- A severidade final é determinada usando pontuação CVSS v4 em achados validados por analistas.
- A elegibilidade ao reembolso se aplica apenas quando o relatório final não contém achados validados de severidade Alta ou Crítica dentro do escopo acordado.
- A Hacktron pode recusar trabalhos que não se encaixem nesta oferta por escopo, viabilidade comercial ou restrições de entrega.