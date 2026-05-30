No Pwn,
No Pay.
Hacktron genera señales mediante análisis de variantes, análisis estático, detección de lógica de negocio y agentes guiados por modelos de amenazas.
Verificamos la explotabilidad con validación de taint por IA, pruebas dinámicas y deduplicación para que solo queden vulnerabilidades reales.
Los investigadores de Hacktron revisan los hallazgos y entregan informes accionables para que solo los bugs explotables lleguen a tu equipo.
Agenda una llamada con el equipo de Hacktron para incorporarte a la plataforma Hacktron.
Inicia un pentest automatizado de caja blanca por una fracción del precio de un pentest tradicional.
Si no hay ningún hallazgo validado de severidad Alta o Crítica, reembolsamos el pentest.
- Se requiere acceso al código fuente para realizar un pentest.
- La oferta solo aplica a pentests comerciales reservados mediante el enlace "Agenda una llamada" anterior.
- La severidad final se determina usando CVSS v4 sobre hallazgos validados por analistas.
- La elegibilidad para reembolso solo aplica cuando el informe final no contiene hallazgos validados de severidad Alta o Crítica dentro del alcance acordado.
- Hacktron puede rechazar encargos que no encajen con esta oferta por alcance, viabilidad comercial o restricciones de entrega.