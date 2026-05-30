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PROMOCIÓN

No Pwn,
No Pay.

Si nuestro pentest no descubre un hallazgo validado de severidad Alta o Crítica, te devolvemos el dinero. Así de seguros estamos de la profundidad de nuestras pruebas.

Cómo funciona
Fase 1
Identificar

Hacktron genera señales mediante análisis de variantes, análisis estático, detección de lógica de negocio y agentes guiados por modelos de amenazas.

Fase 2
Validar

Verificamos la explotabilidad con validación de taint por IA, pruebas dinámicas y deduplicación para que solo queden vulnerabilidades reales.

Fase 3
Remediar

Los investigadores de Hacktron revisan los hallazgos y entregan informes accionables para que solo los bugs explotables lleguen a tu equipo.

Proceso
Paso 01
Agenda una llamada

Agenda una llamada con el equipo de Hacktron para incorporarte a la plataforma Hacktron.

Paso 02
Ejecuta el pentest

Inicia un pentest automatizado de caja blanca por una fracción del precio de un pentest tradicional.

Paso 03
Recibe un reembolso si aplica

Si no hay ningún hallazgo validado de severidad Alta o Crítica, reembolsamos el pentest.

Términos y condiciones
  • Se requiere acceso al código fuente para realizar un pentest.
  • La oferta solo aplica a pentests comerciales reservados mediante el enlace "Agenda una llamada" anterior.
  • La severidad final se determina usando CVSS v4 sobre hallazgos validados por analistas.
  • La elegibilidad para reembolso solo aplica cuando el informe final no contiene hallazgos validados de severidad Alta o Crítica dentro del alcance acordado.
  • Hacktron puede rechazar encargos que no encajen con esta oferta por alcance, viabilidad comercial o restricciones de entrega.