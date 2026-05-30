Hacktron vs Aikido

Hacktron, a alternativa à Aikido em revisão de segurança de código

Cada achado da Hacktron é fundamentado em código e contexto, então você sabe exatamente como corrigir. Em vez de depender de pentests black-box, a Hacktron traz um raciocínio em nível de código incomparável para cada pull request e pentest.

A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que outros scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.