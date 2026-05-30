Hacktron vs Aikido

Clientes rotineiramente encontram e corrigem vulnerabilidades exploráveis que fluxos baseados em scanners deixaram passar, em até 24 horas.
Hacktron, a alternativa à Aikido em revisão de segurança de código
Cada achado da Hacktron é fundamentado em código e contexto, então você sabe exatamente como corrigir. Em vez de depender de pentests black-box, a Hacktron traz um raciocínio em nível de código incomparável para cada pull request e pentest.
A maioria dos clientes da Hacktron encontra e corrige vulnerabilidades reais que outros scanners deixaram passar em até 24 horas após o onboarding.
Como a Hacktron se compara à Aikido
A Hacktron opera na velocidade em que seus desenvolvedores entregam: revisão de segurança de PR contínua, fluxos whitebox automatizados e sinal focado, sem migração de plataforma.
Competidores de CTF de elite, pesquisadores que já apresentaram na DEF CON e bug bounty hunters de destaque transformam novos padrões de ataque em melhorias reais.
A mesma metodologia encontrou vulnerabilidades zero-day no Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab e BeyondTrust.
|Preços
|HacktronPro — Desenvolvedores ilimitados$40/desenvolvedor/mês
|AikidoPro — Até 50 usuários$70/usuário/mês
|AikidoEnterprisePreço Enterprise personalizado.
|Uso incluído
|50 PRs por desenvolvedor e scans ilimitados por PR, repositórios ilimitados
|200 repositórios
|Personalizado
|Excedente / complementos
|$1 por PR adicional após o uso incluído
|Upgrade necessário
|Personalizado
|Pentest
|Baseado em créditos — a partir de $2,000 para a maioria das aplicações
|Baseado em créditos — de $4,000 a $30,000+
|Baseado em créditos — de $4,000 a $30,000+
Onde a Hacktron é deliberadamente mais afiada que a Aikido
Revisão profunda de segurança de PR vs plataforma ampla
Hacktron
Transforma cada pull request em uma revisão de segurança focada, cobrindo bugs de lógica, riscos de supply chain e configurações incorretas de IaC.
Aikido
Cobertura ampla de plataforma abrangendo código, nuvem, dependências, contêineres, runtime, conformidade e operações de segurança.
Análise code-first
Hacktron
Trata o código-fonte como a fonte da verdade, não como uma entrada secundária de uma análise mais ampla. Alcança precisão e profundidade incomparáveis.
Aikido
O código é opcional, e os pentests focam principalmente em análise black-box de padrões comuns para detectar problemas óbvios.
Foco em explorabilidade do código
Hacktron
Ajustada para autenticação, controle de acesso, injeção, prompt injection e falhas de lógica de negócio.
Aikido
Foco amplo em código, dependências, nuvem, contêineres, runtime e conformidade em um só lugar.
Mais afiada a cada revisão
Hacktron
A Hacktron aprende com decisões de triagem, regras de projeto e ciclos de revisão repetidos, então o sinal fica mais ajustado à sua superfície de ataque com o tempo.
Aikido
A Aikido ajuda a centralizar a postura de segurança, mas o modelo operacional ainda abrange dashboards, módulos, políticas e governança além da conversa no PR.
100% focada em segurança de PR
A Hacktron não tenta substituir todos os módulos de AppSec. Ela foi criada para detectar vulnerabilidades no caminho do pull request.
Explorabilidade acima de inventário
A revisão é avaliada por se um achado pode ser explorado e corrigido antes do merge, não por quantas categorias são escaneadas.
Remediação nativa para desenvolvedores
Os achados vivem no GitHub com o contexto que os engenheiros precisam para reproduzir, corrigir e resolver.
Avaliando a Hacktron e a Aikido em áreas-chave
|Área
|Hacktron
|Aikido
|Preços
Preço de revisão de segurança baseado em PR
A Hacktron precifica a revisão de segurança de PR a $40 por desenvolvedor por mês, com 50 PRs por desenvolvedor, scans ilimitados por PR e $1 por PR adicional.
Preço por tier de plataforma
A Aikido publica tiers de plataforma abrangendo ofertas de código, nuvem, ataque, proteção e pentest, então a unidade de compra é mais ampla que a revisão de PR.
|Configuração
Instale o revisor onde as mudanças de código acontecem
A Hacktron é mais fácil de avaliar nos pull requests que os desenvolvedores já revisam, com feedback publicado inline.
Conecte uma plataforma de segurança
A Aikido conecta repositórios e ativos ao longo do SDLC para que as equipes possam centralizar postura de segurança e governança.
|Cobertura
Raciocínio profundo sobre vulnerabilidades em PR
A Hacktron foca em caminhos de código que podem ser explorados antes do merge, incluindo lógica de negócio e problemas de controle de acesso.
Cobertura ampla code-to-runtime
A Aikido cobre SAST, SCA, segredos, IaC, contêineres, postura de nuvem, DAST, runtime, malware, SBOM e mais.
|Ruído
Triagem por explorabilidade
A Hacktron foi criada para evitar transformar a revisão de PR em mais uma fila genérica de alertas.
Triagem em muitas categorias de risco
A Aikido prioriza risco real em toda a sua plataforma, incluindo sinais de alcançabilidade, explorabilidade e exposição.
|Orientação de correção
Contexto de segurança no PR
A Hacktron dá aos desenvolvedores a explicação de segurança, detalhes orientados a prova e prompts de correção com IA dentro da thread de revisão.
Autofix entre módulos
A Aikido oferece AI AutoFix e orientações de remediação em fluxos de SAST, IaC, SCA, contêineres, IDE e PR.
Encontre vulnerabilidades exploráveis em PRs antes do deploy.
Execute a Hacktron junto com sua stack de AppSec atual e veja quais achados de pull request seus scanners deixam passar.
Perguntas frequentes
O que é o Hacktron Review?
O Hacktron Review é um revisor de segurança com IA para pull requests. Ele lê as mudanças de código com contexto do repositório, raciocina sobre explorabilidade e entrega aos engenheiros achados acionáveis diretamente no GitHub.
Qual a diferença entre a Hacktron e a Aikido?
A Aikido traz cobertura ampla de plataforma de AppSec abrangendo código, nuvem, contêineres, dependências, runtime e conformidade. A Hacktron foca no momento da revisão de PR: essa mudança introduziu uma vulnerabilidade real, e como o engenheiro deve corrigi-la?
A Hacktron deve substituir a Aikido?
Não necessariamente. As equipes podem manter a Aikido para a gestão ampla de postura de segurança e adicionar a Hacktron onde precisam de revisão de segurança de pull requests com sinal mais alto, contexto de prova e prompts de correção.
Como a Hacktron melhora com o tempo?
A Hacktron aprende com comentários de triagem, regras de projeto, caminhos confiáveis e ciclos de revisão repetidos, então os achados ficam mais ajustados à sua aplicação e superfície de ataque com o tempo.
Onde os achados aparecem?
Os achados aparecem como comentários inline no pull request, nas linhas vulneráveis, com contexto de prova e prompts de correção. Quando um commit posterior corrige o problema, a Hacktron pode resolver o achado automaticamente.
Que tipos de problemas ela detecta?
A Hacktron foi criada para problemas exploráveis em nível de código, como falhas de autenticação e controle de acesso, bugs de lógica de negócio, injeção, SSRF, prompt injection, exposição de segredos, riscos de supply chain e exposições de IaC.
Com que rapidez uma equipe pode começar?
Instale o GitHub App, escolha os repositórios que a Hacktron deve revisar e coloque-a no próximo pull request. As equipes frequentemente encontram e corrigem vulnerabilidades reais em até 24 horas após o onboarding.
A Hacktron também faz pentest?
Sim. A Hacktron pode escalar da revisão contínua de PRs para uma avaliação whitebox mais profunda, com contexto do código, achados validados e relatórios prontos para aplicações de maior risco e necessidades de conformidade.