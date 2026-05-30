Hacktron vs Aikido

Precios Precios de revisión de seguridad basados en PRs Hacktron cobra la revisión de seguridad de PRs a $40 por desarrollador al mes, con 50 PRs por desarrollador, escaneos ilimitados por PR y $1 por PR adicional. Precios por niveles de plataforma Aikido publica niveles de plataforma para sus ofertas de código, nube, ataque, protección y pentest, así que lo que compras va mucho más allá de la revisión de PRs.

Configuración Instala el revisor donde ocurren los cambios de código La forma más fácil de evaluar Hacktron es en los pull requests que tus desarrolladores ya revisan, con feedback publicado inline. Conecta una plataforma de seguridad Aikido conecta repositorios y activos a lo largo del SDLC para que los equipos centralicen la postura de seguridad y la gobernanza.

Cobertura Razonamiento profundo de vulnerabilidades en PRs Hacktron se centra en rutas de código que pueden explotarse antes del merge, incluidos problemas de lógica de negocio y control de acceso. Cobertura amplia de código a runtime Aikido cubre SAST, SCA, secretos, IaC, contenedores, postura en la nube, DAST, runtime, malware, SBOM y más.

Ruido Triaje por explotabilidad Hacktron está construido para evitar convertir la revisión de PRs en otra cola genérica de alertas. Triaje en múltiples categorías de riesgo Aikido prioriza el riesgo real en toda su plataforma, incluidas señales de alcanzabilidad, explotabilidad y exposición.