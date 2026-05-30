Hacktron vs Aikido

Los clientes habitualmente encuentran y corrigen vulnerabilidades explotables que los flujos basados en escáneres pasan por alto, en menos de 24 horas.
Hacktron, la alternativa a Aikido para revisión de seguridad de código
Cada hallazgo de Hacktron está fundamentado en el código y su contexto, así sabes exactamente cómo corregirlo. En lugar de depender de pentesting de caja negra, Hacktron aporta un razonamiento a nivel de código sin igual a cada pull request y pentest.
La mayoría de los clientes de Hacktron encuentran y corrigen vulnerabilidades reales que otros escáneres pasan por alto en las primeras 24 horas tras el onboarding.
Cómo se compara Hacktron con Aikido
Hacktron opera a la velocidad a la que despliegan tus desarrolladores: revisión de seguridad de PRs continua, flujos whitebox automatizados y señal enfocada sin migrar de plataforma.
Competidores de CTF de primer nivel, investigadores publicados en DEF CON y destacados bug bounty hunters convierten nuevos patrones de ataque en mejoras reales.
La misma metodología ha encontrado vulnerabilidades zero-day en Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab y BeyondTrust.
|Precios
|HacktronPro — Desarrolladores ilimitados$40/desarrollador/mes
|AikidoPro — Hasta 50 usuarios$70/usuario/mes
|AikidoEnterprisePrecio Enterprise personalizado.
|Uso incluido
|50 PRs por desarrollador y escaneos ilimitados por PR, repos ilimitados
|200 repos
|Personalizado
|Excedentes / complementos
|$1 por PR adicional tras el uso incluido
|Requiere upgrade
|Personalizado
|Pentest
|Basado en créditos — desde $2,000 para la mayoría de las aplicaciones
|Basado en créditos — desde $4,000 hasta $30,000+
|Basado en créditos — desde $4,000 hasta $30,000+
En qué Hacktron es deliberadamente más incisivo que Aikido
Revisión profunda de seguridad de PRs vs plataforma amplia
Hacktron
Convierte cada pull request en una revisión de seguridad enfocada que cubre bugs de lógica, riesgos de cadena de suministro y configuraciones incorrectas de IaC.
Aikido
Cobertura de plataforma amplia en código, nube, dependencias, contenedores, runtime, cumplimiento y operaciones de seguridad.
Análisis que parte del código
Hacktron
Trata el código fuente como la fuente de verdad, no como una entrada secundaria de un análisis más amplio. Logra una precisión y profundidad sin igual.
Aikido
El código es opcional, y los pentests se centran principalmente en análisis de caja negra de patrones comunes para detectar lo más evidente.
Enfoque en la explotabilidad del código
Hacktron
Afinado en torno a autenticación, control de acceso, inyección, inyección de prompts y fallos de lógica de negocio.
Aikido
Enfoque amplio en código, dependencias, nube, contenedores, runtime y cumplimiento en un solo lugar.
Más certero con cada revisión
Hacktron
Hacktron aprende de las decisiones de triaje, las reglas del proyecto y los ciclos de revisión repetidos, de modo que la señal se ajusta cada vez más a tu superficie de ataque.
Aikido
Aikido ayuda a centralizar la postura de seguridad, pero el modelo operativo sigue abarcando dashboards, módulos, políticas y gobernanza más allá de la conversación del PR.
100% enfocado en seguridad de PRs
Hacktron no intenta reemplazar cada módulo de AppSec. Está construido para detectar vulnerabilidades en el flujo de pull requests.
Explotabilidad sobre inventario
La revisión se juzga por si un hallazgo puede explotarse y corregirse antes del merge, no por cuántas categorías se escanean.
Remediación nativa para desarrolladores
Los hallazgos viven en GitHub con el contexto que los ingenieros necesitan para reproducirlos, parchearlos y resolverlos.
Hacktron y Aikido frente a frente en las áreas clave
|Área
|Hacktron
|Aikido
|Precios
Precios de revisión de seguridad basados en PRs
Hacktron cobra la revisión de seguridad de PRs a $40 por desarrollador al mes, con 50 PRs por desarrollador, escaneos ilimitados por PR y $1 por PR adicional.
Precios por niveles de plataforma
Aikido publica niveles de plataforma para sus ofertas de código, nube, ataque, protección y pentest, así que lo que compras va mucho más allá de la revisión de PRs.
|Configuración
Instala el revisor donde ocurren los cambios de código
La forma más fácil de evaluar Hacktron es en los pull requests que tus desarrolladores ya revisan, con feedback publicado inline.
Conecta una plataforma de seguridad
Aikido conecta repositorios y activos a lo largo del SDLC para que los equipos centralicen la postura de seguridad y la gobernanza.
|Cobertura
Razonamiento profundo de vulnerabilidades en PRs
Hacktron se centra en rutas de código que pueden explotarse antes del merge, incluidos problemas de lógica de negocio y control de acceso.
Cobertura amplia de código a runtime
Aikido cubre SAST, SCA, secretos, IaC, contenedores, postura en la nube, DAST, runtime, malware, SBOM y más.
|Ruido
Triaje por explotabilidad
Hacktron está construido para evitar convertir la revisión de PRs en otra cola genérica de alertas.
Triaje en múltiples categorías de riesgo
Aikido prioriza el riesgo real en toda su plataforma, incluidas señales de alcanzabilidad, explotabilidad y exposición.
|Guía de corrección
Contexto de seguridad en el PR
Hacktron entrega a los desarrolladores la explicación de seguridad, el detalle respaldado por evidencia y los prompts de corrección con IA dentro del hilo de revisión.
Autofix entre módulos
Aikido ofrece AI AutoFix y guía de remediación en sus flujos de SAST, IaC, SCA, contenedores, IDE y PRs.
Encuentra vulnerabilidades explotables en PRs antes de que lleguen a producción.
Ejecuta Hacktron junto a tu stack de AppSec actual y comprueba qué hallazgos en pull requests están pasando por alto tus escáneres.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Hacktron Review?
Hacktron Review es un revisor de seguridad con IA para pull requests. Lee los cambios de código con contexto del repositorio, razona sobre la explotabilidad y entrega a los ingenieros hallazgos accionables directamente dentro de GitHub.
¿En qué se diferencia Hacktron de Aikido?
Aikido aporta una cobertura amplia de plataforma AppSec en código, nube, contenedores, dependencias, runtime y cumplimiento. Hacktron se centra en el momento de la revisión del PR: ¿este cambio introdujo una vulnerabilidad real y cómo debería corregirla el ingeniero?
¿Debería Hacktron reemplazar a Aikido?
No necesariamente. Los equipos pueden mantener Aikido para la gestión amplia de la postura de seguridad y añadir Hacktron donde necesiten una revisión de seguridad de pull requests con mayor señal, evidencia y prompts de corrección.
¿Cómo mejora Hacktron con el tiempo?
Hacktron aprende de los comentarios de triaje, las reglas del proyecto, las rutas confiables y los ciclos de revisión repetidos, de modo que los hallazgos se ajustan cada vez más a tu aplicación y superficie de ataque.
¿Dónde aparecen los hallazgos?
Los hallazgos aparecen como comentarios inline en el pull request sobre las líneas vulnerables, con evidencia de la prueba y prompts de corrección. Cuando un commit posterior corrige el problema, Hacktron puede resolver el hallazgo automáticamente.
¿Qué tipos de problemas detecta?
Hacktron está construido para problemas explotables a nivel de código como fallos de autenticación y control de acceso, bugs de lógica de negocio, inyección, SSRF, inyección de prompts, exposición de secretos, riesgo de cadena de suministro y exposiciones de IaC.
¿Qué tan rápido puede empezar un equipo?
Instala la GitHub App, elige los repositorios que Hacktron debe revisar y ponlo en el próximo pull request. Los equipos suelen encontrar y corregir vulnerabilidades reales en las primeras 24 horas tras el onboarding.
¿Hacktron también hace pentesting?
Sí. Hacktron puede escalar de la revisión continua de PRs a una evaluación whitebox más profunda con conocimiento del código, con hallazgos validados y resultados listos para el informe, pensada para aplicaciones de mayor riesgo y requisitos de cumplimiento.