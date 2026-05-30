Hacktron vs Aikido

Hacktron：Aikido 的安全代码审查替代方案

Hacktron 的每一条检测结果都立足于代码和上下文，让你确切知道该怎么修。它不依赖黑盒渗透测试，而是为每个 PR 和渗透测试带来无可比拟的代码级推理能力。

大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复其他扫描器遗漏的真实漏洞。