Hacktron vs Aikido

客户通常在 24 小时内就能发现并修复被扫描器优先工作流遗漏的可利用漏洞。
Hacktron：Aikido 的安全代码审查替代方案
Hacktron 的每一条检测结果都立足于代码和上下文，让你确切知道该怎么修。它不依赖黑盒渗透测试，而是为每个 PR 和渗透测试带来无可比拟的代码级推理能力。
大多数 Hacktron 客户在接入后 24 小时内就能发现并修复其他扫描器遗漏的真实漏洞。
Hacktron 与 Aikido 的对比
Hacktron 以开发者的交付速度运转：持续的 PR 安全审查、自动化的白盒工作流，以及无需平台迁移的高质量信号。
顶级 CTF 选手、在 DEF CON 发表研究的研究员和一线漏洞赏金猎人，将新的攻击模式转化为切实的产品改进。
同样的方法论已在 Next.js、Grafana、OpenAM、GitHub、GitLab 和 BeyondTrust 中发现零日漏洞。
|定价
|Hacktron专业版 — 不限开发者数量$40/开发者/月
|Aikido专业版 — 最多 50 名用户$70/用户/月
|Aikido企业版定制企业报价。
|包含用量
|每位开发者 50 个 PR、每个 PR 不限扫描次数、不限仓库数量
|200 个仓库
|定制
|超量 / 附加项
|超出包含用量后每个 PR 加收 $1
|需要升级
|定制
|渗透测试
|基于额度 — 大多数应用从 $2,000 起
|基于额度 — 从 $4,000 到 $30,000 以上
|基于额度 — 从 $4,000 到 $30,000 以上
Hacktron 比 Aikido 更锋利的地方
深度 PR 安全审查 vs 广覆盖平台
Hacktron
将每个 PR 变成一次专注的安全审查，覆盖逻辑漏洞、供应链风险和 IaC 错误配置。
Aikido
平台覆盖面广，横跨代码、云、依赖、容器、运行时、合规和安全运营。
代码优先的分析
Hacktron
将源代码视为唯一可信来源，而非更广泛分析的次要输入，实现无可比拟的精度与深度。
Aikido
代码只是可选项，渗透测试主要靠黑盒分析常见模式，只能捞到最浅层的问题。
聚焦代码可利用性
Hacktron
围绕认证、访问控制、注入、提示词注入和业务逻辑漏洞深度调优。
Aikido
广泛覆盖代码、依赖、云、容器、运行时和合规，集中于一处。
每次审查都更敏锐
Hacktron
Hacktron 从处置决策、项目规则和一次次审查中学习，信号越来越贴合你的攻击面。
Aikido
Aikido 有助于集中管理安全态势，但其运营模式仍跨越仪表盘、模块、策略和治理，超出 PR 对话本身。
100% 专注 PR 安全
Hacktron 不打算替代每一个 AppSec 模块，它的使命是在 PR 路径上捕获漏洞。
可利用性优于清单
衡量审查的标准，是检测结果能否在合并前被验证和修复，而不是扫描了多少类别。
开发者原生的修复体验
检测结果就在 GitHub 里，附带工程师复现、修补和关闭问题所需的上下文。
从关键维度评估 Hacktron 与 Aikido
|领域
|Hacktron
|Aikido
|定价
基于 PR 的安全审查定价
Hacktron 的 PR 安全审查定价为每位开发者每月 $40，包含每位开发者 50 个 PR、每个 PR 不限扫描次数，超出后每个 PR 加收 $1。
平台分级定价
Aikido 发布的是横跨代码、云、攻击、防护和渗透测试产品的平台分级价格，采购粒度也比单纯的 PR 审查更大。
|部署
把审查员放进代码变更发生的地方
Hacktron 直接在开发者本来就要审查的 PR 上接受检验，反馈以行内评论呈现。
接入一个安全平台
Aikido 在整个 SDLC 范围内连接仓库和资产，便于团队集中管理安全态势与治理。
|覆盖范围
深度 PR 漏洞推理
Hacktron 专注于那些可能在合并前被利用的代码路径，包括业务逻辑和访问控制问题。
从代码到运行时的广覆盖
Aikido 覆盖 SAST、SCA、密钥、IaC、容器、云态势、DAST、运行时、恶意软件、SBOM 等。
|噪音
按可利用性处置
Hacktron 的设计目标是避免让 PR 审查沦为又一个泛泛的告警队列。
跨多个风险类别处置
Aikido 在其平台范围内基于可达性、可利用性和暴露信号对真实风险排序。
|修复指引
PR 中的安全上下文
Hacktron 在审查讨论串中为开发者提供安全解释、取证细节和 AI 修复提示词。
跨模块自动修复
Aikido 在 SAST、IaC、SCA、容器、IDE 和 PR 工作流中提供 AI AutoFix 和修复指引。
在上线之前发现可利用的 PR 漏洞。
让 Hacktron 与你现有的 AppSec 工具栈并行跑一段时间，看看扫描器在 PR 里漏掉了什么。
常见问题解答
Hacktron Review 是什么？
Hacktron Review 是面向 PR 的 AI 安全审查员。它结合仓库上下文理解代码变更，推理可利用性，并直接在 GitHub 中给出工程师可立即处理的检测结果。
Hacktron 与 Aikido 有何不同？
Aikido 提供横跨代码、云、容器、依赖、运行时和合规的广覆盖 AppSec 平台。Hacktron 专注于 PR 审查这一时刻：这次变更是否引入了真实漏洞，工程师该如何修复？
Hacktron 应该取代 Aikido 吗？
不一定。团队可以保留 Aikido 做大范围的安全态势管理，当 PR 安全审查需要更高信号、取证上下文和修复提示词时，再引入 Hacktron。
Hacktron 如何越用越聪明？
Hacktron 从处置评论、项目规则、可信路径和一次次审查中学习，检测结果会越来越贴合你的应用和攻击面。
检测结果会出现在哪里？
检测结果以行内 PR 评论的形式标注在出问题的代码行上，附带取证上下文和修复提示词。后续提交修复后，Hacktron 会自动关闭对应条目。
它能捕获哪些类型的问题？
Hacktron 专为可利用的代码级问题打造，例如认证与访问控制缺陷、业务逻辑漏洞、注入、SSRF、提示词注入、密钥泄露、供应链风险和 IaC 风险。
团队多快能上手？
安装 GitHub App，选择需要 Hacktron 审查的仓库，让它审查下一个 PR 即可。团队通常在接入后 24 小时内就能发现并修复真实漏洞。
Hacktron 也做渗透测试吗？
是的。Hacktron 可以从持续的 PR 审查升级到更深入的代码感知白盒评估，提供逐项验证的检测结果和可直接用于报告的产出，满足高风险应用与合规需求。