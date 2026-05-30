Hacktron vs Aikido

Hacktron, die Security-Code-Review-Alternative zu Aikido

Jedes Finding von Hacktron ist in Code und Kontext verankert – Sie wissen also genau, wie Sie es beheben. Statt sich auf Blackbox-Pentests zu verlassen, bringt Hacktron beispielloses Code-Level-Reasoning in jeden Pull Request und Pentest.

Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.