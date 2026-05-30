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Hacktron vs Aikido

Hacktron, die Security-Code-Review-Alternative zu Aikido

Jedes Finding von Hacktron ist in Code und Kontext verankert – Sie wissen also genau, wie Sie es beheben. Statt sich auf Blackbox-Pentests zu verlassen, bringt Hacktron beispielloses Code-Level-Reasoning in jeden Pull Request und Pentest.

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Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.

So schneidet Hacktron im Vergleich zu Aikido ab

Hacktron arbeitet in dem Tempo, in dem Ihre Entwickler liefern: kontinuierliche PR-Security-Reviews, automatisierte Whitebox-Workflows und fokussiertes Signal – ohne Plattform-Migration.

Sofortiger Mehrwert

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.

Research-getrieben

Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.

Ergebnisse aus der Praxis

Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.

PreiseHacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/MonatAikidoPro — Bis zu 50 Nutzer$70/Nutzer/MonatAikidoEnterpriseIndividuelle Enterprise-Preise.
Inkludierte Nutzung50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos200 ReposIndividuell
Mehrverbrauch / Add-ons$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten NutzungUpgrade erforderlichIndividuell
PentestGuthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten AnwendungenGuthaben-basiert — von $4,000 bis $30,000+Guthaben-basiert — von $4,000 bis $30,000+
AIKIDO-LÜCKEN

Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Aikido

Tiefes PR-Security-Review vs. breite Plattform

Hacktron

Macht jeden Pull Request zu einem fokussierten Security-Review – inklusive Logik-Bugs, Supply-Chain-Risiken und IaC-Fehlkonfigurationen.

Aikido

Breite Plattformabdeckung über Code, Cloud, Dependencies, Container, Runtime, Compliance und Security-Operations.

Code-first-Analyse

Hacktron

Behandelt Quellcode als Single Source of Truth, nicht als sekundären Input einer breiteren Analyse. Erreicht beispiellose Präzision und Tiefe.

Aikido

Code ist optional, und Pentests fokussieren sich primär auf Blackbox-Analysen gängiger Muster – gefunden werden vor allem Low-Hanging Fruits.

Fokus auf Code-Ausnutzbarkeit

Hacktron

Optimiert für Auth, Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection und Business-Logik-Fehler.

Aikido

Breiter Fokus auf Code, Dependencies, Cloud, Container, Runtime und Compliance an einem Ort.

Wird mit jedem Review schärfer

Hacktron

Hacktron lernt aus Triage-Entscheidungen, Projektregeln und wiederholten Review-Zyklen – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.

Aikido

Aikido hilft, die Security-Posture zu zentralisieren, aber das Betriebsmodell umfasst weiterhin Dashboards, Module, Policies und Governance jenseits der PR-Konversation.

100 % PR-Security-Fokus

Hacktron versucht nicht, jedes AppSec-Modul zu ersetzen. Es ist dafür gebaut, Schwachstellen im Pull-Request-Pfad abzufangen.

Ausnutzbarkeit statt Inventar

Das Review wird daran gemessen, ob ein Finding vor dem Merge ausgenutzt und behoben werden kann – nicht daran, wie viele Kategorien gescannt werden.

Entwicklernative Remediation

Findings leben in GitHub – mit dem Kontext, den Engineers zum Reproduzieren, Patchen und Auflösen brauchen.

DETAILLIERTER VERGLEICH

Hacktron und Aikido in den wichtigsten Bereichen im Vergleich

BereichHacktronAikido
Preise

PR-basierte Security-Review-Preise

Hacktron berechnet PR-Security-Reviews mit $40 pro Entwickler und Monat – mit 50 PRs pro Entwickler, unbegrenzten Scans pro PR und $1 pro zusätzlichem PR.

Plattform-Tier-Preise

Aikido veröffentlicht Plattform-Tiers für Code-, Cloud-, Attack-, Protect- und Pentest-Angebote – die Kaufeinheit ist also breiter als PR-Review.

Setup

Den Reviewer dort installieren, wo Code-Änderungen passieren

Hacktron lässt sich am einfachsten an den Pull Requests evaluieren, die Entwickler ohnehin reviewen – mit Feedback direkt inline.

Eine Security-Plattform anbinden

Aikido verbindet Repositories und Assets über den gesamten SDLC, damit Teams Security-Posture und Governance zentralisieren können.

Abdeckung

Tiefes PR-Schwachstellen-Reasoning

Hacktron fokussiert sich auf Code-Pfade, die vor dem Merge ausgenutzt werden können – einschließlich Business-Logik- und Zugriffskontrollproblemen.

Breite Code-to-Runtime-Abdeckung

Aikido deckt SAST, SCA, Secrets, IaC, Container, Cloud-Posture, DAST, Runtime, Malware, SBOM und mehr ab.

Noise

Triage nach Ausnutzbarkeit

Hacktron ist darauf ausgelegt, das PR-Review nicht in eine weitere generische Alert-Queue zu verwandeln.

Triage über viele Risikokategorien

Aikido priorisiert reales Risiko über die gesamte Plattform – inklusive Reachability-, Exploitability- und Exposure-Signalen.

Fix-Anleitung

Security-Kontext im PR

Hacktron liefert Entwicklern die Security-Erklärung, proof-orientierte Details und KI-Fix-Prompts direkt im Review-Thread.

Autofix über Module hinweg

Aikido bietet AI AutoFix und Remediation-Anleitung über SAST-, IaC-, SCA-, Container-, IDE- und PR-Workflows.

Finden Sie ausnutzbare PR-Schwachstellen, bevor sie live gehen.

Lassen Sie Hacktron parallel zu Ihrem aktuellen AppSec-Stack laufen und sehen Sie, welche Pull-Request-Findings Ihre Scanner übersehen.

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

Was ist Hacktron Review?

Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.

Wie unterscheidet sich Hacktron von Aikido?

Aikido bietet breite AppSec-Plattformabdeckung über Code, Cloud, Container, Dependencies, Runtime und Compliance. Hacktron fokussiert sich auf den PR-Review-Moment: Hat diese Änderung eine echte Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?

Sollte Hacktron Aikido ersetzen?

Nicht unbedingt. Teams können Aikido für das breite Security-Posture-Management behalten und Hacktron dort ergänzen, wo sie PR-Security-Reviews mit höherem Signal, Proof-Kontext und Fix-Prompts brauchen.

Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?

Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen – Findings passen sich mit der Zeit immer besser an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.

Wo erscheinen die Findings?

Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.

Welche Arten von Problemen findet es?

Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.

Wie schnell kann ein Team starten?

Installieren Sie die GitHub App, wählen Sie die Repositories, die Hacktron reviewen soll, und setzen Sie es auf den nächsten Pull Request an. Teams finden und beheben oft innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen.

Macht Hacktron auch Pentests?

Ja. Hacktron kann von kontinuierlichem PR-Review zu tieferem code-basiertem Whitebox-Assessment eskalieren – mit validierten Findings und audit-fähigen Berichten für risikoreichere Anwendungen und Compliance-Anforderungen.