Hacktron vs Aikido

Kunden finden und beheben regelmäßig innerhalb von 24 Stunden ausnutzbare Schwachstellen, die scanner-zentrierte Workflows übersehen.
Hacktron, die Security-Code-Review-Alternative zu Aikido
Jedes Finding von Hacktron ist in Code und Kontext verankert – Sie wissen also genau, wie Sie es beheben. Statt sich auf Blackbox-Pentests zu verlassen, bringt Hacktron beispielloses Code-Level-Reasoning in jeden Pull Request und Pentest.
Die meisten Hacktron-Kunden finden und beheben innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen, die andere Scanner übersehen haben.
So schneidet Hacktron im Vergleich zu Aikido ab
Hacktron arbeitet in dem Tempo, in dem Ihre Entwickler liefern: kontinuierliche PR-Security-Reviews, automatisierte Whitebox-Workflows und fokussiertes Signal – ohne Plattform-Migration.
Top-platzierte CTF-Hacker, auf der DEF CON publizierte Researcher und führende Bug-Bounty-Hunter verwandeln neue Angriffsmuster in echte Verbesserungen.
Dieselbe Methodik hat Zero-Day-Schwachstellen in Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab und BeyondTrust gefunden.
|Preise
|HacktronPro — Unbegrenzte Entwickler$40/Entwickler/Monat
|AikidoPro — Bis zu 50 Nutzer$70/Nutzer/Monat
|AikidoEnterpriseIndividuelle Enterprise-Preise.
|Inkludierte Nutzung
|50 PRs pro Entwickler und unbegrenzte Scans pro PR, unbegrenzte Repos
|200 Repos
|Individuell
|Mehrverbrauch / Add-ons
|$1 pro zusätzlichem PR nach der inkludierten Nutzung
|Upgrade erforderlich
|Individuell
|Pentest
|Guthaben-basiert — ab $2,000 für die meisten Anwendungen
|Guthaben-basiert — von $4,000 bis $30,000+
|Guthaben-basiert — von $4,000 bis $30,000+
Wo Hacktron bewusst schärfer ist als Aikido
Tiefes PR-Security-Review vs. breite Plattform
Hacktron
Macht jeden Pull Request zu einem fokussierten Security-Review – inklusive Logik-Bugs, Supply-Chain-Risiken und IaC-Fehlkonfigurationen.
Aikido
Breite Plattformabdeckung über Code, Cloud, Dependencies, Container, Runtime, Compliance und Security-Operations.
Code-first-Analyse
Hacktron
Behandelt Quellcode als Single Source of Truth, nicht als sekundären Input einer breiteren Analyse. Erreicht beispiellose Präzision und Tiefe.
Aikido
Code ist optional, und Pentests fokussieren sich primär auf Blackbox-Analysen gängiger Muster – gefunden werden vor allem Low-Hanging Fruits.
Fokus auf Code-Ausnutzbarkeit
Hacktron
Optimiert für Auth, Zugriffskontrolle, Injection, Prompt Injection und Business-Logik-Fehler.
Aikido
Breiter Fokus auf Code, Dependencies, Cloud, Container, Runtime und Compliance an einem Ort.
Wird mit jedem Review schärfer
Hacktron
Hacktron lernt aus Triage-Entscheidungen, Projektregeln und wiederholten Review-Zyklen – das Signal passt sich mit der Zeit immer besser an Ihre Angriffsfläche an.
Aikido
Aikido hilft, die Security-Posture zu zentralisieren, aber das Betriebsmodell umfasst weiterhin Dashboards, Module, Policies und Governance jenseits der PR-Konversation.
100 % PR-Security-Fokus
Hacktron versucht nicht, jedes AppSec-Modul zu ersetzen. Es ist dafür gebaut, Schwachstellen im Pull-Request-Pfad abzufangen.
Ausnutzbarkeit statt Inventar
Das Review wird daran gemessen, ob ein Finding vor dem Merge ausgenutzt und behoben werden kann – nicht daran, wie viele Kategorien gescannt werden.
Entwicklernative Remediation
Findings leben in GitHub – mit dem Kontext, den Engineers zum Reproduzieren, Patchen und Auflösen brauchen.
Hacktron und Aikido in den wichtigsten Bereichen im Vergleich
|Bereich
|Hacktron
|Aikido
|Preise
PR-basierte Security-Review-Preise
Hacktron berechnet PR-Security-Reviews mit $40 pro Entwickler und Monat – mit 50 PRs pro Entwickler, unbegrenzten Scans pro PR und $1 pro zusätzlichem PR.
Plattform-Tier-Preise
Aikido veröffentlicht Plattform-Tiers für Code-, Cloud-, Attack-, Protect- und Pentest-Angebote – die Kaufeinheit ist also breiter als PR-Review.
|Setup
Den Reviewer dort installieren, wo Code-Änderungen passieren
Hacktron lässt sich am einfachsten an den Pull Requests evaluieren, die Entwickler ohnehin reviewen – mit Feedback direkt inline.
Eine Security-Plattform anbinden
Aikido verbindet Repositories und Assets über den gesamten SDLC, damit Teams Security-Posture und Governance zentralisieren können.
|Abdeckung
Tiefes PR-Schwachstellen-Reasoning
Hacktron fokussiert sich auf Code-Pfade, die vor dem Merge ausgenutzt werden können – einschließlich Business-Logik- und Zugriffskontrollproblemen.
Breite Code-to-Runtime-Abdeckung
Aikido deckt SAST, SCA, Secrets, IaC, Container, Cloud-Posture, DAST, Runtime, Malware, SBOM und mehr ab.
|Noise
Triage nach Ausnutzbarkeit
Hacktron ist darauf ausgelegt, das PR-Review nicht in eine weitere generische Alert-Queue zu verwandeln.
Triage über viele Risikokategorien
Aikido priorisiert reales Risiko über die gesamte Plattform – inklusive Reachability-, Exploitability- und Exposure-Signalen.
|Fix-Anleitung
Security-Kontext im PR
Hacktron liefert Entwicklern die Security-Erklärung, proof-orientierte Details und KI-Fix-Prompts direkt im Review-Thread.
Autofix über Module hinweg
Aikido bietet AI AutoFix und Remediation-Anleitung über SAST-, IaC-, SCA-, Container-, IDE- und PR-Workflows.
Finden Sie ausnutzbare PR-Schwachstellen, bevor sie live gehen.
Lassen Sie Hacktron parallel zu Ihrem aktuellen AppSec-Stack laufen und sehen Sie, welche Pull-Request-Findings Ihre Scanner übersehen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hacktron Review?
Hacktron Review ist ein KI-Security-Reviewer für Pull Requests. Er liest Code-Änderungen mit Repository-Kontext, bewertet die tatsächliche Ausnutzbarkeit und liefert Engineers umsetzbare Findings direkt in GitHub.
Wie unterscheidet sich Hacktron von Aikido?
Aikido bietet breite AppSec-Plattformabdeckung über Code, Cloud, Container, Dependencies, Runtime und Compliance. Hacktron fokussiert sich auf den PR-Review-Moment: Hat diese Änderung eine echte Schwachstelle eingeführt – und wie sollte der Engineer sie beheben?
Sollte Hacktron Aikido ersetzen?
Nicht unbedingt. Teams können Aikido für das breite Security-Posture-Management behalten und Hacktron dort ergänzen, wo sie PR-Security-Reviews mit höherem Signal, Proof-Kontext und Fix-Prompts brauchen.
Wie verbessert sich Hacktron mit der Zeit?
Hacktron lernt aus Triage-Kommentaren, Projektregeln, vertrauenswürdigen Pfaden und wiederholten Review-Zyklen – Findings passen sich mit der Zeit immer besser an Ihre Anwendung und Angriffsfläche an.
Wo erscheinen die Findings?
Findings erscheinen als Inline-Kommentare im Pull Request an den verwundbaren Zeilen – mit Proof-Kontext und Fix-Prompts. Wenn ein Folge-Commit das Problem behebt, kann Hacktron das Finding automatisch auflösen.
Welche Arten von Problemen findet es?
Hacktron ist für ausnutzbare Probleme auf Code-Ebene gebaut – etwa Auth- und Zugriffskontrollfehler, Business-Logik-Bugs, Injection, SSRF, Prompt Injection, exponierte Secrets, Supply-Chain-Risiken und IaC-Schwachstellen.
Wie schnell kann ein Team starten?
Installieren Sie die GitHub App, wählen Sie die Repositories, die Hacktron reviewen soll, und setzen Sie es auf den nächsten Pull Request an. Teams finden und beheben oft innerhalb von 24 Stunden nach dem Onboarding echte Schwachstellen.
Macht Hacktron auch Pentests?
Ja. Hacktron kann von kontinuierlichem PR-Review zu tieferem code-basiertem Whitebox-Assessment eskalieren – mit validierten Findings und audit-fähigen Berichten für risikoreichere Anwendungen und Compliance-Anforderungen.