Hacktron vs Aikido

Les clients trouvent et corrigent régulièrement, en moins de 24 heures, des vulnérabilités exploitables manquées par les workflows centrés sur les scanners.
Hacktron, l'alternative à Aikido pour la revue de code de sécurité
Chaque résultat de Hacktron est ancré dans le code et son contexte, vous savez donc exactement comment le corriger. Plutôt que de s'appuyer sur des tests d'intrusion black-box, Hacktron apporte un raisonnement au niveau du code inégalé à chaque pull request et à chaque pentest.
La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Comment Hacktron se compare à Aikido
Hacktron opère à la vitesse à laquelle vos développeurs livrent : revue de sécurité de PR en continu, workflows whitebox automatisés et un signal ciblé, sans migration de plateforme.
Des compétiteurs CTF parmi les mieux classés, des chercheurs publiés au DEF CON et des chasseurs de bug bounty de premier plan transforment les nouveaux schémas d'attaque en améliorations concrètes.
La même méthodologie a permis de découvrir des vulnérabilités zero-day dans Next.js, Grafana, OpenAM, GitHub, GitLab et BeyondTrust.
|Tarifs
|HacktronPro — Développeurs illimités$40/développeur/mois
|AikidoPro — Jusqu'à 50 utilisateurs$70/utilisateur/mois
|AikidoEnterpriseTarification Enterprise sur mesure.
|Usage inclus
|50 PR par développeur et scans illimités par PR, dépôts illimités
|200 dépôts
|Sur mesure
|Dépassement / options
|$1 par PR supplémentaire au-delà de l'usage inclus
|Passage à l'offre supérieure requis
|Sur mesure
|Pentest
|À base de crédits — à partir de $2,000 pour la plupart des applications
|À base de crédits — de $4,000 à $30,000+
|À base de crédits — de $4,000 à $30,000+
Là où Hacktron est délibérément plus affûté qu'Aikido
Revue de sécurité de PR approfondie vs plateforme généraliste
Hacktron
Transforme chaque pull request en une revue de sécurité ciblée, couvrant les bugs de logique, les risques liés à la supply chain et les mauvaises configurations IaC.
Aikido
Couverture de plateforme étendue sur le code, le cloud, les dépendances, les conteneurs, le runtime, la conformité et les opérations de sécurité.
Analyse centrée sur le code
Hacktron
Traite le code source comme la source de vérité, et non comme une entrée secondaire d'une analyse plus large. Atteint une précision et une profondeur inégalées.
Aikido
Le code est optionnel, et les pentests reposent principalement sur une analyse black-box de schémas courants pour détecter les vulnérabilités les plus évidentes.
Focus sur l'exploitabilité du code
Hacktron
Optimisé pour l'authentification, le contrôle d'accès, l'injection, l'injection de prompt et les failles de logique métier.
Aikido
Focus large sur le code, les dépendances, le cloud, les conteneurs, le runtime et la conformité au même endroit.
S'affûte à chaque revue
Hacktron
Hacktron apprend des décisions de triage, des règles de projet et des cycles de revue répétés, si bien que le signal s'ajuste de plus en plus à votre surface d'attaque au fil du temps.
Aikido
Aikido aide à centraliser la posture de sécurité, mais le modèle opérationnel s'étend toujours sur des tableaux de bord, des modules, des politiques et de la gouvernance au-delà de la conversation de PR.
100 % centré sur la sécurité des PR
Hacktron ne cherche pas à remplacer chaque module AppSec. Il est conçu pour détecter les vulnérabilités sur le chemin de la pull request.
L'exploitabilité avant l'inventaire
La revue se juge sur la capacité à exploiter et corriger une vulnérabilité avant le merge, pas sur le nombre de catégories scannées.
Remédiation native pour les développeurs
Les résultats vivent dans GitHub avec le contexte dont les ingénieurs ont besoin pour les reproduire, les corriger et les résoudre.
Évaluez Hacktron et Aikido sur les domaines clés
|Domaine
|Hacktron
|Aikido
|Tarifs
Tarification de la revue de sécurité par PR
Hacktron facture la revue de sécurité de PR à $40 par développeur et par mois, avec 50 PR par développeur, des scans illimités par PR et $1 par PR supplémentaire.
Tarification par paliers de plateforme
Aikido publie des paliers de plateforme couvrant le code, le cloud, l'attaque, la protection et le pentest, l'unité d'achat est donc plus large que la revue de PR.
|Mise en place
Installez le relecteur là où le code change
Hacktron s'évalue le plus facilement sur les pull requests que les développeurs révisent déjà, avec le feedback publié en ligne.
Connectez une plateforme de sécurité
Aikido connecte les dépôts et les actifs sur l'ensemble du SDLC pour que les équipes puissent centraliser posture de sécurité et gouvernance.
|Couverture
Raisonnement approfondi sur les vulnérabilités de PR
Hacktron se concentre sur les chemins de code exploitables avant le merge, y compris les problèmes de logique métier et de contrôle d'accès.
Large couverture code-to-runtime
Aikido couvre SAST, SCA, secrets, IaC, conteneurs, posture cloud, DAST, runtime, malware, SBOM et plus encore.
|Bruit
Triage par exploitabilité
Hacktron est conçu pour éviter de transformer la revue de PR en une énième file d'alertes génériques.
Triage sur de nombreuses catégories de risque
Aikido priorise le risque réel sur l'ensemble de sa plateforme, avec des signaux d'accessibilité, d'exploitabilité et d'exposition.
|Aide à la correction
Contexte de sécurité dans la PR
Hacktron donne aux développeurs l'explication de sécurité, le détail orienté preuve et des prompts de correction IA directement dans le fil de revue.
Autofix à travers les modules
Aikido propose AI AutoFix et des recommandations de remédiation sur les workflows SAST, IaC, SCA, conteneurs, IDE et PR.
Trouvez les vulnérabilités exploitables des PR avant la mise en production.
Exécutez Hacktron en parallèle de votre stack AppSec actuelle et voyez quelles vulnérabilités de pull request vos scanners manquent.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Hacktron Review ?
Hacktron Review est un relecteur de sécurité IA pour les pull requests. Il lit les changements de code avec le contexte du dépôt, raisonne sur l'exploitabilité et donne aux ingénieurs des résultats actionnables directement dans GitHub.
En quoi Hacktron diffère-t-il d'Aikido ?
Aikido offre une large couverture de plateforme AppSec sur le code, le cloud, les conteneurs, les dépendances, le runtime et la conformité. Hacktron se concentre sur le moment de la revue de PR : ce changement a-t-il introduit une vraie vulnérabilité, et comment l'ingénieur doit-il la corriger ?
Hacktron doit-il remplacer Aikido ?
Pas nécessairement. Les équipes peuvent conserver Aikido pour la gestion globale de la posture de sécurité et ajouter Hacktron là où elles ont besoin d'une revue de sécurité de PR à plus fort signal, avec contexte de preuve et prompts de correction.
Comment Hacktron s'améliore-t-il au fil du temps ?
Hacktron apprend des commentaires de triage, des règles de projet, des chemins de confiance et des cycles de revue répétés, si bien que les résultats s'ajustent de plus en plus à votre application et à votre surface d'attaque.
Où apparaissent les résultats ?
Les résultats apparaissent sous forme de commentaires en ligne dans la pull request, sur les lignes vulnérables, avec contexte de preuve et prompts de correction. Quand un commit ultérieur corrige le problème, Hacktron peut résoudre automatiquement le résultat.
Quels types de problèmes détecte-t-il ?
Hacktron est conçu pour les problèmes exploitables au niveau du code : failles d'authentification et de contrôle d'accès, bugs de logique métier, injection, SSRF, injection de prompt, exposition de secrets, risques liés à la supply chain et expositions IaC.
À quelle vitesse une équipe peut-elle démarrer ?
Installez la GitHub App, choisissez les dépôts que Hacktron doit réviser et mettez-le sur la prochaine pull request. Les équipes trouvent et corrigent souvent de vraies vulnérabilités dans les 24 heures suivant l'onboarding.
Hacktron fait-il aussi du pentest ?
Oui. Hacktron peut passer de la revue de PR en continu à une évaluation whitebox informée par le code plus approfondie, avec résultats validés et livrables prêts pour le rapport, pour les applications à plus haut risque et les besoins de conformité.