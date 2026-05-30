Hacktron vs Aikido

Hacktron, l'alternative à Aikido pour la revue de code de sécurité

Chaque résultat de Hacktron est ancré dans le code et son contexte, vous savez donc exactement comment le corriger. Plutôt que de s'appuyer sur des tests d'intrusion black-box, Hacktron apporte un raisonnement au niveau du code inégalé à chaque pull request et à chaque pentest.

La plupart des clients de Hacktron trouvent et corrigent de vraies vulnérabilités manquées par d'autres scanners dans les 24 heures suivant l'onboarding.