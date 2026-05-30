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COMPARAÇÕES

Compare a Hacktron com outras ferramentas de segurança e revisão com IA.

Páginas independentes por fornecedor para equipes que avaliam a Hacktron frente a plataformas de AppSec mais amplas, ferramentas de SAST e revisores de código com IA generalistas.

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Hacktron vs Aikido

Para equipes que avaliam a revisão de segurança de PR da Hacktron frente à plataforma code-to-runtime mais ampla da Aikido.

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Hacktron vs Semgrep

Para equipes que avaliam a revisão de PR focada em explorabilidade frente ao SAST, SCA, segredos e guardrails de AppSec da Semgrep.

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Hacktron vs CodeRabbit

Para equipes que decidem entre um revisor especialista em segurança e um assistente de revisão de código com IA generalista.

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Hacktron vs Snyk

Para equipes que avaliam a revisão focada de vulnerabilidades em PRs frente à plataforma completa de segurança para desenvolvedores da Snyk.

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Hacktron vs Greptile

Para equipes que avaliam a revisão de PR security-first frente a um revisor de IA generalista que lê toda a base de código.

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