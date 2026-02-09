Na imprensa
The Washington Post
Hackers que invadiram a OpenAI alertam para um problema de segurança no setor de IA
Modelos de IA mais poderosos ampliam os riscos de ataques cibernéticos.
Financial Times · via Ars Technica
Pesquisadores usaram o Claude para invadir a OpenAI
Pesquisadores usaram o Claude para acessar a conta de um funcionário da OpenAI e dados sensíveis no GitHub.
The Wall Street Journal
Hackers usaram o Claude da Anthropic para invadir a OpenAI
Uma equipe independente de pesquisa em segurança acessou o sistema interno de código da OpenAI, expondo os riscos crescentes das ameaças cibernéticas automatizadas.
The Hacker News
Tentativas ativas de exploração miram uma falha que permite contornar a autenticação JWT no WSO2 API Manager
Atacantes estão mirando uma falha crítica do WSO2 relatada pela Hacktron que pode colocar contas de administrador em risco.
The Register
Atacantes exploram intensamente uma vulnerabilidade crítica do WordPress
Dezenas de provas de conceito também estão disponíveis publicamente.
Help Net Security
Duas novas vulnerabilidades de alta gravidade no WordPress: aplique as correções imediatamente
A versão de segurança 7.0.2 do WordPress corrige uma vulnerabilidade crítica e outra de alta gravidade.
Cyber Security News
GPT-5.6 Sol Ultra cria uma cadeia completa de exploração do Chrome a partir de correções de segurança
Na comparação de três modelos de IA feita pela Hacktron, apenas o Sol Ultra concluiu o desafio do Chrome, com um custo de cerca de US$ 1.597.
Cybernews
Savannah, importante plataforma de software GNU, corrige falha de dois anos
O GNU Savannah, uma importante plataforma de desenvolvimento e distribuição de software livre, informou que corrigiu falhas exploráveis que o deixaram vulnerável por cerca de dois anos.
DevOps.com
Hacktron planeja criar plataforma de IA para detectar vulnerabilidades no código
Após captar US$ 2,9 milhões, a Hacktron está desenvolvendo uma plataforma que testa alterações no código e distingue vulnerabilidades exploráveis de falsos positivos.
The Register
Claude Opus escreveu um exploit para o Chrome por US$ 2.283
A preocupação com o Mythos pode esperar: modelos de uso geral acessíveis a qualquer pessoa já encontram falhas em softwares amplamente utilizados.
Cybernews
Alternativa da Cloudflare ao Next.js apresenta falhas críticas de segurança
A alternativa ao Next.js criada pela Cloudflare com IA foi lançada com falhas críticas de segurança, intensificando sua rivalidade com a Vercel.
CSO Online
BeyondTrust corrige falha crítica de execução remota de código em ferramentas de acesso remoto
Organizações que utilizam o software de acesso remoto da BeyondTrust em servidores próprios são orientadas a corrigir uma vulnerabilidade com pontuação de 9,9 em 10.
BleepingComputer
BeyondTrust alerta para falha crítica de execução remota de código em software de suporte remoto
A BeyondTrust corrigiu seus serviços na nuvem e orientou clientes com instalações locais a atualizar após a descoberta de uma vulnerabilidade crítica pela Hacktron.
The Hacker News
BeyondTrust corrige vulnerabilidade crítica de execução remota de código sem autenticação no Remote Support e no PRA
Uma vulnerabilidade crítica nos produtos de acesso remoto da BeyondTrust pode permitir ataques sem autenticação e sem interação do usuário.