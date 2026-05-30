COMPARATIFS

Comparez Hacktron aux autres outils de sécurité et de revue par IA.
Des pages dédiées par éditeur pour les équipes qui évaluent Hacktron face aux plateformes AppSec généralistes, aux outils SAST et aux relecteurs de code IA généralistes.
Hacktron vs Aikido
Pour les équipes qui comparent la revue de sécurité de PR de Hacktron à la plateforme code-to-runtime plus large d'Aikido.
Hacktron vs Semgrep
Pour les équipes qui comparent une revue de PR axée sur l'exploitabilité au SAST, SCA, à la détection de secrets et aux garde-fous AppSec de Semgrep.
Hacktron vs CodeRabbit
Pour les équipes qui hésitent entre un relecteur spécialisé en sécurité et un assistant de revue de code IA généraliste.
Hacktron vs Snyk
Pour les équipes qui comparent une revue de vulnérabilités de PR ciblée à la plateforme complète de sécurité pour développeurs de Snyk.
Hacktron vs Greptile
Pour les équipes qui comparent une revue de PR axée sécurité à un relecteur IA généraliste à l'échelle de la base de code.