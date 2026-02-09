Dans la presse
The Washington Post
Les hackers qui se sont introduits chez OpenAI alertent sur les problèmes de sécurité du secteur de l’IA
Des IA plus puissantes amplifient les risques de cyberattaque.
Financial Times · via Ars Technica
Des chercheurs ont utilisé Claude pour pirater OpenAI
Des chercheurs ont utilisé Claude pour accéder au compte d’un employé d’OpenAI et à des données sensibles sur GitHub.
The Wall Street Journal
Des hackers ont utilisé Claude d’Anthropic pour s’introduire chez OpenAI
Une équipe indépendante de recherche en sécurité a accédé au système de gestion de code interne d’OpenAI, révélant les risques croissants liés aux cybermenaces automatisées.
The Hacker News
Des tentatives d’exploitation ciblent un contournement de l’authentification JWT dans WSO2 API Manager
Des attaquants ciblent une faille critique de WSO2 signalée par Hacktron, qui peut compromettre les comptes administrateurs.
The Register
Des attaquants exploitent massivement une vulnérabilité critique de WordPress
Des dizaines de preuves de concept sont également disponibles publiquement.
Help Net Security
Deux nouvelles vulnérabilités de gravité élevée dans WordPress : appliquez les correctifs sans attendre
La version de sécurité 7.0.2 de WordPress corrige une vulnérabilité critique et une vulnérabilité de gravité élevée.
Cyber Security News
GPT-5.6 Sol Ultra construit une chaîne d’exploitation complète de Chrome à partir de correctifs de sécurité
Dans le comparatif de trois modèles d’IA réalisé par Hacktron, seul Sol Ultra a terminé le défi Chrome, pour un coût d’environ 1 597 dollars.
Cybernews
Savannah, une importante plateforme de logiciels GNU, corrige une faille vieille de deux ans
GNU Savannah, une plateforme majeure de développement et de distribution de logiciels libres, indique avoir corrigé des failles exploitables qui l’avaient exposée pendant environ deux ans.
DevOps.com
Hacktron prépare une plateforme d’IA pour détecter les vulnérabilités dans le code
Après avoir levé 2,9 millions de dollars, Hacktron développe une plateforme qui teste les modifications du code et distingue les vulnérabilités exploitables des faux positifs.
The Register
Claude Opus a écrit un exploit pour Chrome pour 2 283 dollars
Les inquiétudes autour de Mythos peuvent attendre : des modèles grand public accessibles à tous trouvent déjà des failles dans des logiciels largement utilisés.
Cybernews
L’alternative de Cloudflare à Next.js présente des failles de sécurité critiques
L’alternative à Next.js développée par Cloudflare avec l’IA a été lancée avec des failles de sécurité critiques, accentuant sa rivalité avec Vercel.
CSO Online
BeyondTrust corrige une faille critique d’exécution de code à distance dans ses outils d’accès à distance
Les organisations qui utilisent les logiciels d’accès à distance de BeyondTrust en auto-hébergement sont invitées à corriger une vulnérabilité notée 9,9 sur 10.
BleepingComputer
BeyondTrust alerte sur une faille critique d’exécution de code à distance dans son logiciel d’assistance à distance
BeyondTrust a corrigé ses services cloud et demandé à ses clients sur site d’effectuer une mise à jour après la découverte d’une vulnérabilité critique par Hacktron.
The Hacker News
BeyondTrust corrige une vulnérabilité critique d’exécution de code à distance sans authentification dans Remote Support et PRA
Une vulnérabilité critique dans les produits d’accès à distance de BeyondTrust pourrait permettre des attaques sans authentification ni interaction de l’utilisateur.