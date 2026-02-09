En las noticias
The Washington Post
Los hackers que entraron en OpenAI advierten de un problema de seguridad en el sector de la IA
Una IA más potente aumenta los riesgos de ciberataques.
Financial Times · via Ars Technica
Unos investigadores utilizaron Claude para hackear OpenAI
Unos investigadores utilizaron Claude para acceder a la cuenta de un empleado de OpenAI y a datos sensibles en GitHub.
The Wall Street Journal
Unos hackers utilizaron Claude de Anthropic para entrar en OpenAI
Un equipo independiente de investigación de seguridad accedió al sistema interno de código de OpenAI, poniendo de manifiesto los crecientes riesgos de las ciberamenazas automatizadas.
The Hacker News
Intentos activos de explotación apuntan a una evasión de la autenticación JWT en WSO2 API Manager
Los atacantes están apuntando a una vulnerabilidad crítica de WSO2 reportada por Hacktron que puede poner en riesgo las cuentas de administrador.
The Register
Los atacantes explotan masivamente una vulnerabilidad crítica de WordPress
Además, hay decenas de pruebas de concepto disponibles públicamente.
Help Net Security
Dos nuevas vulnerabilidades de gravedad alta en WordPress: aplica los parches de inmediato
La versión de seguridad 7.0.2 de WordPress corrige una vulnerabilidad crítica y otra de gravedad alta.
Cyber Security News
GPT-5.6 Sol Ultra construye una cadena de explotación completa de Chrome a partir de parches de seguridad
En la comparación de tres modelos de IA realizada por Hacktron, solo Sol Ultra completó el reto de Chrome, con un coste aproximado de 1.597 dólares.
Cybernews
Savannah, una importante plataforma de software GNU, corrige un fallo de dos años de antigüedad
GNU Savannah, una de las principales plataformas de desarrollo y distribución de software libre, informó de que había corregido fallos explotables que la habían dejado vulnerable durante unos dos años.
DevOps.com
Hacktron planea crear una plataforma de IA para detectar vulnerabilidades en el código
Tras captar 2,9 millones de dólares, Hacktron está desarrollando una plataforma que prueba los cambios de código y distingue las vulnerabilidades explotables de los falsos positivos.
The Register
Claude Opus escribió un exploit para Chrome por 2.283 dólares
La preocupación por Mythos puede esperar: los modelos de uso general al alcance de cualquiera ya encuentran fallos en software ampliamente utilizado.
Cybernews
La alternativa de Cloudflare a Next.js presenta fallos de seguridad críticos
La alternativa a Next.js creada por Cloudflare con IA se lanzó con fallos de seguridad críticos, intensificando su rivalidad con Vercel.
CSO Online
BeyondTrust corrige una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en sus herramientas de acceso remoto
Se recomienda a las organizaciones que utilizan el software de acceso remoto de BeyondTrust en sus propios servidores que corrijan una vulnerabilidad con una puntuación de 9,9 sobre 10.
BleepingComputer
BeyondTrust advierte de una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código en su software de soporte remoto
BeyondTrust corrigió sus servicios en la nube e instó a los clientes con instalaciones locales a actualizar tras el descubrimiento de una vulnerabilidad crítica por Hacktron.
The Hacker News
BeyondTrust corrige una vulnerabilidad crítica de ejecución remota de código sin autenticación en Remote Support y PRA
Una vulnerabilidad crítica en los productos de acceso remoto de BeyondTrust podría permitir ataques sin autenticación ni interacción del usuario.