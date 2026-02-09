In den Medien
The Washington Post
Hacker, die in OpenAI eindrangen, warnen vor Sicherheitsproblemen in der KI-Branche
Leistungsfähigere KI erhöht das Risiko von Cyberangriffen.
Financial Times · via Ars Technica
Forscher nutzten Claude, um OpenAI zu hacken
Forscher nutzten Claude, um auf das Konto eines OpenAI-Mitarbeiters und sensible GitHub-Daten zuzugreifen.
The Wall Street Journal
Hacker nutzten Anthropics Claude, um in OpenAI einzudringen
Ein unabhängiges Sicherheitsforschungsteam griff auf OpenAIs internes Codesystem zu und machte damit die wachsenden Risiken automatisierter Cyberbedrohungen deutlich.
The Hacker News
Aktive Angriffsversuche zielen auf eine JWT-Authentifizierungsumgehung in WSO2 API Manager
Angreifer nutzen eine von Hacktron gemeldete kritische WSO2-Schwachstelle als Angriffsziel, die Administratorkonten gefährden kann.
The Register
Angreifer nutzen kritische WordPress-Schwachstelle für zahlreiche Angriffe
Außerdem sind Dutzende Proofs of Concept öffentlich verfügbar.
Help Net Security
Zwei neue schwerwiegende WordPress-Schwachstellen: Jetzt Sicherheitsupdates einspielen
Das WordPress-Sicherheitsupdate 7.0.2 behebt eine kritische und eine als hoch eingestufte Schwachstelle.
Cyber Security News
GPT-5.6 Sol Ultra erstellt aus Sicherheitsupdates eine vollständige Exploit-Kette für Chrome
In Hacktrons Vergleich von drei KI-Modellen schloss nur Sol Ultra die Chrome-Aufgabe ab. Die Kosten lagen bei rund 1.597 US-Dollar.
Cybernews
Wichtige GNU-Softwareplattform Savannah behebt zwei Jahre alte Schwachstelle
GNU Savannah, eine bedeutende Plattform zur Entwicklung und Verteilung freier Software, hat nach eigenen Angaben ausnutzbare Schwachstellen behoben, durch die sie rund zwei Jahre lang angreifbar war.
DevOps.com
Hacktron plant KI-Plattform zur Prüfung von Code auf Schwachstellen
Nach einer Finanzierungsrunde über 2,9 Millionen US-Dollar entwickelt Hacktron eine Plattform, die Codeänderungen prüft und ausnutzbare Schwachstellen von Fehlalarmen unterscheidet.
The Register
Claude Opus schrieb einen Chrome-Exploit für 2.283 US-Dollar
Die Aufregung um Mythos kann warten: Allgemein verfügbare Modelle finden bereits Sicherheitslücken in weitverbreiteter Software.
Cybernews
Cloudflares Next.js-Alternative weist kritische Sicherheitslücken auf
Cloudflares mit KI entwickelte Next.js-Alternative startete mit kritischen Sicherheitslücken und verschärfte damit die Rivalität mit Vercel.
CSO Online
BeyondTrust behebt kritische RCE-Schwachstelle in Fernzugriffswerkzeugen
Organisationen mit selbst gehosteter Fernzugriffssoftware von BeyondTrust sollten eine Schwachstelle mit einer Bewertung von 9,9 von 10 beheben.
BleepingComputer
BeyondTrust warnt vor kritischer RCE-Schwachstelle in Fernwartungssoftware
BeyondTrust hat seine Cloud-Dienste abgesichert und Kunden mit lokalen Installationen zur Aktualisierung aufgefordert, nachdem Hacktron eine kritische Schwachstelle entdeckt hatte.
The Hacker News
BeyondTrust behebt kritische RCE-Schwachstelle ohne erforderliche Anmeldung in Remote Support und PRA
Eine kritische Schwachstelle in BeyondTrusts Fernzugriffsprodukten könnte Angriffe ohne Authentifizierung und ohne Benutzerinteraktion ermöglichen.