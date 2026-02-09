媒体报道
The Washington Post
入侵 OpenAI 的黑客警告：AI 行业存在安全问题
更强大的 AI 放大了网络攻击风险。
Financial Times · via Ars Technica
研究人员利用 Claude 入侵 OpenAI
研究人员利用 Claude 访问了 OpenAI 员工账户以及 GitHub 上的敏感数据。
The Wall Street Journal
黑客利用 Anthropic 的 Claude 入侵 OpenAI
一个独立安全研究团队访问了 OpenAI 的内部代码系统，揭示了自动化网络威胁日益增长的风险。
The Hacker News
攻击者正尝试利用 WSO2 API Manager 的 JWT 身份验证绕过漏洞
攻击者正瞄准 Hacktron 报告的 WSO2 严重漏洞，该漏洞可能危及管理员账户。
The Register
攻击者大规模利用 WordPress 严重漏洞实施各类攻击
此外，已有数十个漏洞利用概念验证公开发布。
Help Net Security
WordPress 新发现两项高危漏洞，请立即修补！
WordPress 7.0.2 安全更新修复了一项严重漏洞和一项高危漏洞。
Cyber Security News
GPT-5.6 Sol Ultra 根据安全补丁构建完整的 Chrome 漏洞利用链
在 Hacktron 对三个 AI 模型的对比中，只有 Sol Ultra 完成了 Chrome 挑战，成本约为 1,597 美元。
Cybernews
重要的 GNU 软件平台 Savannah 修复存在两年的漏洞
GNU Savannah 是一个重要的自由软件开发与分发平台。该平台表示，已修复导致其在约两年内面临风险的可利用漏洞。
DevOps.com
Hacktron 计划打造用于检测代码漏洞的 AI 平台
在获得 290 万美元融资后，Hacktron 正在构建一个平台，用于测试代码变更并区分可利用漏洞与误报。
The Register
Claude Opus 花费 2,283 美元编写出 Chrome 漏洞利用程序
先别急着为 Mythos 恐慌：人人可用的主流模型已经能够在广泛使用的软件中找出漏洞。
Cybernews
Cloudflare 的 Next.js 替代方案存在严重安全漏洞
Cloudflare 借助 AI 构建的 Next.js 替代方案在发布时存在严重安全漏洞，使其与 Vercel 的竞争进一步升温。
CSO Online
BeyondTrust 修复远程访问工具中的严重远程代码执行漏洞
使用 BeyondTrust 自托管远程访问软件的组织应尽快修复一项评分为 9.9 分（满分 10 分）的漏洞。
BleepingComputer
BeyondTrust 警告其远程支持软件存在严重远程代码执行漏洞
Hacktron 发现一项严重漏洞后，BeyondTrust 已修复其云服务，并敦促本地部署客户进行更新。
The Hacker News
BeyondTrust 修复 Remote Support 和 PRA 中无需身份验证的严重远程代码执行漏洞
BeyondTrust 远程访问产品中的一项严重漏洞可能允许攻击者在无需身份验证、无需用户交互的情况下发起攻击。